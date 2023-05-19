https://sputnik-georgia.ru/20230519/chikashvili-vozobnovlenie-poletov-iz-moskvy-v-tbilisi---eto-pobeda-narodnoy-diplomatii-277836213.html

Чикашвили: возобновление полетов из Москвы в Тбилиси – это победа народной дипломатии

Чикашвили: возобновление полетов из Москвы в Тбилиси – это победа народной дипломатии

Глава "Солидарности во имя мира" заявил о заслугах этой общественной организации в вопросе отмены виз и возобновлении полетов 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T14:10+0400

2023-05-19T14:10+0400

2023-05-19T14:53+0400

грузия

россия

новости

тбилиси

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/13/277834824_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_22fc999975b1f4af1c7b49e12d7ef06d.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией является результатом народной дипломатии, сказал прибывший первым рейсом Москва-Тбилиси председатель общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили журналистам.Это первый прямой рейс из России в Грузию спустя четыре года.По его словам, 7 декабря 2022 года в России состоялся форум, в котором приняли участие представители организации "Солидарность во имя мира", с одной стороны, и депутаты Госдумы России – с другой. На этой встрече и был поставлен вопрос об отмене визового сообщения для граждан Грузии и возобновлении прямого авиасообщения между странами. Протест против прямых полетов с РФ: премьер Грузии обвинил оппозицию в двойных стандартах>>"Результат, которого население Грузии ждало 23 года, достигнут... Для нас важны интересы населения Грузии, наши интересы", – подчеркнул Чикашвили.В свою очередь лидер "Социалистического движения Грузии" Темур Пипия, который прибыл в Тбилиси тем же рейсом, заявил, что наряду с налаживанием отношений с Россией Грузия сможет восстановить территориальную целостность. "Все будет хорошо. Территориальная целостность Грузии будет восстановлена наряду с дружбой с Россией. Президент Путин делает все, чтобы исправить ту напряженную ситуацию, которая существует между Грузией и Россией. Это проблема, которую мы должны решить вместе с Россией в дружественном союзе путем переговоров, путем народной дипломатии", - сказал Пипия.Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указы об отмене виз и снятии запрета на прямое авиасообщение с Грузией. Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и вынуждены летать на родину через третьи страны. Против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией выступила крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники. Руководство нескольких оппозиционных партий и их сторонники в настоящее время проводят акцию проест около Тбилисского международного аэропорта, где приземлился самолет российской авиакомпании "Азимут". Акция против восстановления полетов между РФ и Грузией - МВД распространило заявление>>Противники возобновления полетов говорят, что это неприемлемо, в то время как Запад ужесточает санкции против России из-за конфликта на Украине.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил протестующих оппозиционеров, которые во время президентства Михаила Саакашвили были его однопартийцами, в двойных стандартах. Премьер напомнил о том, что именно Саакашвили спустя несколько лет после войны августа 2008 года в одностороннем порядке отменил визы для граждан России и лично встречал туристов из России на грузино-российской границе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, россия, новости, тбилиси, москва