https://sputnik-georgia.ru/20230519/protest-protiv-pryamykh-poletov-s-rf-premer-gruzii-obvinil-oppozitsiyu-v-dvoynykh-standartakh-277832293.html

Протест против прямых полетов с РФ: премьер Грузии обвинил оппозицию в двойных стандартах

Протест против прямых полетов с РФ: премьер Грузии обвинил оппозицию в двойных стандартах

Оппозиционная партия "Дроа" решила встретить первый с 2019 года рейс из Москвы в Тбилиси акцией протеста 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T12:34+0400

2023-05-19T12:34+0400

2023-05-19T12:54+0400

авиасообщение россии и грузии

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ираклий гарибашвили

тбилиси

москва

элене хоштария

михаил саакашвили

россия отменила визы для граждан грузии

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Оппозиция в Грузии руководствуется двойными стандартами, выступая против возобновления прямого авиасообщения с Россией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Так глава правительства Грузии прокомментировал планы оппозиционной партии Елене Хоштария "Дроа" встретить акцией протеста первый после возобновления прямого авиасообщения рейс из Москвы в Тбилиси. Протестующие намерены собраться на площади Республики в центре столицы и устроить автомобильное шествие к Тбилисскому международному аэропорту. В качестве примера Гарибашвили привел интервью Элене Хоштария 2011 года, в котором политик "прямо лоббировала выполнение полетов, пыталась оправдать безвизовый режим (для граждан России – ред.), также говорила о том, что было необходимо развивать торговые отношения с Россией".Введение санкций против России опасно для Грузии – вице-спикер парламента Грузии>>Премьер также напомнил, что эти люди и их лидер – экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи главой государства, лично встречал туристов из России на грузино-российской границе. "Эти люди сегодня так бесстыдно лгут нашему обществу и, что самое главное, оскорбляют. То есть говорят, что общество должно поверить во все, что они скажут. Это оскорбительное отношение. Из-за подобного отношения они всегда будут потерпевшей неудачу оппозицией. То, что было допустимо для них, оказывается, сегодня недопустимо. Где логика?" – отметил премьер. "От США исходит угрожающий тон" – депутат парламента Грузии>>Гарибашвили также заявил, что после августовских событий 2008 года, представители прежней власти не провели никакую кампанию ни про введение санкций, ни про какие-то ограничения для России. А позже, по словам премьера, они передали стратегические объекты российским государственным компаниям, а затем уже в одностороннем порядке упразднили безвизовый режим для граждан России и открыли полеты. Премьер также подчеркнул, что все шаги, предпринятые властями Грузии, направлены на достижение большой идеи – объединения страны. "Все эти шаги приближают нас к большой национальной цели – к объединению нашей страны. Это наша безальтернативная, правильная, прагматичная и, что самое главное, национальная политика. Все, что мы делаем, мы делаем ради интересов нашего народа", – отметил премьер. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии введен с 15 мая. Кроме того, с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.Georgian Airways отменила часть рейсов из Тбилиси в Москву>>Разрешение на прямое авиасообщение уже получили три авиакомпании: два российские – Azimuth и Red Wings и одна грузинская – Georgian Airways. Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.Первый рейс из Москвы в Тбилиси в настоящее время выполняет российская авиакомпания "Азимут". Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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авиасообщение россии и грузии, политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, тбилиси, москва, элене хоштария, михаил саакашвили, россия отменила визы для граждан грузии