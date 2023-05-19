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Движение транспорта ограничивается на шесть дней в центре Тбилиси
Движение транспорта ограничивается на шесть дней в центре Тбилиси
Движение на Площади Свободы ограничат по одной полосе, а направление останется без изменений 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T20:17+0400
2023-05-19T20:17+0400
2023-05-19T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Автомобильное движение на Площади Свободы в центре Тбилиси временно ограничат с 19 мая до 00:00 часов 25 мая в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. По информации пресс-службы, движение на Площади Свободы ограничат по одной полосе, а направление останется без изменений. "Писающий мальчик" в чохе и многое другое – как в мире отмечают День независимости Грузии >>В период действия ограничений изменено место остановки общественного транспорта – вместо остановки у сквера Пушкина общественный транспорт будет останавливаться на пересечении проспекта Руставели и улицы Ладо Гудиашвили. Праздничные мероприятия по случаю Дня независимости Грузии пройдут во всех регионах Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, день независимости
грузия, новости, общество, тбилиси, день независимости
Движение транспорта ограничивается на шесть дней в центре Тбилиси
Движение на Площади Свободы ограничат по одной полосе, а направление останется без изменений
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Автомобильное движение на Площади Свободы в центре Тбилиси временно ограничат с 19 мая до 00:00 часов 25 мая в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
По информации пресс-службы, движение на Площади Свободы ограничат по одной полосе, а направление останется без изменений.
В период действия ограничений изменено место остановки общественного транспорта – вместо остановки у сквера Пушкина общественный транспорт будет останавливаться на пересечении проспекта Руставели и улицы Ладо Гудиашвили.
Праздничные мероприятия по случаю Дня независимости Грузии пройдут во всех регионах Грузии.