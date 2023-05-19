https://sputnik-georgia.ru/20230519/kompaniyu-mcdonalds-v-gruzii-obvinili-v-dezinformatsii-i-prizvali-priznat-oshibku-277847329.html

Компанию McDonald's в Грузии обвинили в дезинформации и призвали признать ошибку

Компанию McDonald's в Грузии обвинили в дезинформации и призвали признать ошибку

McDonald's разместила рекламные баннеры с надписью "Сегодня в Грузии более 235 тысяч семей с детьми живут в нищете" 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T18:05+0400

2023-05-19T18:05+0400

2023-05-19T18:13+0400

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ираклий кобахидзе

mcdonald's

темур чкония

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Грузии занимается антигосударственной деятельностью и распространяет ложную инфо рмацию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Так Кобахидзе прокомментировал рекламные баннеры компании McDonald's с надписью надпись "Сегодня в Грузии более 235 000 семей с детьми живут в нищете", которые появились на улицах Тбилиси. Всего, по данным Агентства социального обслуживания на 1 мая 2023 года, в Грузии зарегистрировано 137,2 тысячи соцнезащищенных семей, в которых проживают 230,9 тысячи детей младше 16 лет.При этом Кобахидзе выразил надежду, что компания признает свою ошибку. "Сеять нигилизм – это действие, направленное против государства. Очень хорошо и важно, если ошибка будет признана, и надеюсь, что в будущем подобного не произойдет. В целом искусственно создавать атмосферу разочарования в отношении собственной страны просто неправильно, и на такие факты надо отвечать", – отметил Кобахидзе. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). Первый ресторан известной сети в 90-е годы открыл в Тбилиси грузинский бизнесмен, основатель компании "Макдональдс Грузия" Темур Чкония. Сейчас в Грузии действуют свыше двадцати ресторанов быстрого питания McDonald's. Кроме того, бизнесмен владеет заводом Coca-Cola и другими предприятиями в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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