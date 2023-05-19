https://sputnik-georgia.ru/20230519/napadenie-na-politseyskikh-nepriemlemo--glava-mvd-ob-aktsiyakh-protesta-v-marte-277854305.html

Нападение на полицейских неприемлемо – глава МВД об акциях протеста в марте

Нападение на полицейских неприемлемо – глава МВД об акциях протеста в марте

Полиция на акциях действовала в рамках закона и применяла силу, только когда существовала реальная угроза общественной безопасности, заявил министр 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T22:01+0400

2023-05-19T22:01+0400

2023-05-19T22:11+0400

грузия

новости

политика

вахтанг гомелаури

мвд грузии

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. В любой цивилизованной стране неприемлемо нападение на полицейских и их оскорбление, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, комментируя события марта этого года в Грузии.В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. По его словам, полиция на акциях действовала в рамках закона и применяла силу, только когда существовала реальная угроза общественной безопасности и участники акции нарушали закон. "Я 30 лет работаю в силовых структурах – службе безопасности, полиции, службе государственной охраны, но я такого не видел никогда. Ни во время правления Шеварднадзе я не видел, чтобы кто-то пытался заживо сжечь полицейских, ни позже", – сказал Гомелаури. При этом он обвинил оппозицию в том, что она защищает протестующих, применявших силу. Что это было? Как закон об иноагентах чуть не стал концом "Грузинской мечты" >>"Они хотят, чтобы таких людей отпустили. Но кто поджег полицейских? Полицейские, что ли, сами друг друга поджигали?" – сказал Гомелаури. При этом он отметил, что все должны соблюдать закон и подчиняться его требованиям. "Если мы согласны с тем, что все мы хотим правового государства, мирной страны, развития, то для этого каждый из нас должен в первую очередь соблюдать закон, а не постоянно нападать на важные институты и ослаблять друг друга политически мотивированной, нездоровой критикой и обвинениями, в том числе против полиции", – сказал Гомелаури. Протесты против закона об иноагентах в Тбилиси: задержан бросавший "коктейли Молотова" >>Любой европейский, западный, развитый политик страны гордился бы тем уровнем действий правоохранителей своего государства, который показала грузинская полиция во время мартовских событий, добавил он. В то же время министр отметил, что следствие должно дать ответы на вопросы по поводу правомерности действий отдельных полицейских на акции протеста. Расследование по факту злоупотребления полномочий сотрудниками полиции во время разгона протестующих ведет Специальная следственная служба – независимый следственный орган Грузии. Что касается мартовских событий, то полиция продолжает расследование дела о посягательстве на здоровье полицейского и об уничтожении государственного имущества. В данный момент по делу проходят два человека. Один из них, Лазаре Григориадис, находится в заключении на время следствия, второй – на свободе под залогом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, мвд грузии, акция против закона об иноагентах