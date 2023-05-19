https://sputnik-georgia.ru/20230519/rekordnyy-god---glava-minzdrava-o-kvartirakh-dlya-vynuzhdennykh-pereselentsev-277825905.html

Рекордный год – глава Минздрава о квартирах для вынужденных переселенцев

Рекордный год – глава Минздрава о квартирах для вынужденных переселенцев

В течение 2022 года жилье выдали более 3 530 вынужденно перемещенным семьям, из них 2 588 коснулась программа "Дом в селе", заявил министр 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T09:01+0400

2023-05-19T09:01+0400

2023-05-19T10:00+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили назвал рекордным 2022 год за последние 30 лет в плане выдачи квартир для вынужденно перемещенных семей, об этом глава Минздрава заявил во время выступления в парламенте в формате "час министра". Азарашвили ознакомил депутатов с существующим положением в плане расселения вынужденных переселенцев и экомигрантов. По его словам, в течение 2022 года жилье выдали более 3 530 вынужденно перемещенным семьям, из них 2 588 коснулась программа "Дом в селе". Более 500 семей получили квартиры, а 438 - узаконили уже имеющуюся жилплощадь. В 2023 году жилье получили 900 вынужденно перемещенных семей, и эта цифра до конца года значительно увеличится, отметил министр. В 2022 году, для обеспечения вынужденных переселенцев жильем, было потрачено 105 миллионов лари (41,2 миллиона долларов), а в 2023 году – 230 миллионов лари (90,3 миллиона долларов). Сотни семей перемещенных лиц в Грузии получат дома в регионах >>По словам Азарашвили, на сегодняшний день завершены процедуры, оформлены соглашения с компаниями, победившими в тендерах и в пяти городах страны начаты масштабные строительные работы. В рамках этого проекта будет построена жилплощадь, общая площадь которой составит около 400 тысяч квадратных метров и включит 6 тысяч новых квартир в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди и Боржоми. Министр также сообщил, что министерство активно работает над вопросами расселения населения, пострадавшего в результате стихийных бедствий. В частности, в 2022 году 271 экомигранта расселили в безопасной среде, а в 2023 году планируется закупка жилплощади дополнительно для 300 семей. Более 600 семей вынужденных переселенцев в Грузии получили жилье >>Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в Грузии с начала 90-х годов прошлого века. Для удовлетворения потребностей в жилье в Грузии действует несколько программ. Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, жилье для вынужденных переселенцев