https://sputnik-georgia.ru/20230520/skolko-gruziya-zarabotala-na-gore-voditelyakh-s-nachala-goda-277858081.html

Сколько Грузия заработала на горе-водителях с начала года

Сколько Грузия заработала на горе-водителях с начала года

В Грузии работают 6 230 камер, из которых 4 281 – общего вида, а 1 949 – опознающие номера 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T12:25+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Нерадивые водители, чьи нарушения были были зафиксированы дорожными камерами в Грузии, заплатили в бюджет в первом квартале 2023 года 38,7 миллиона лари, говорится в информации МВД Грузии. Всего видеокамеры зафиксировали 759,7 тысячи нарушений за первые три месяца 2023 года, из которых 413,3 тысячи – в Тбилиси. Только в Тбилиси камеры зафиксировали нарушений на сумму 21,8 миллиона лари. Внимание, автомобилисты: с июня в Грузии вырастут штрафы >>По числу нарушений, зафиксированных на камеру, помимо Тбилиси, самое большое число нарушений было зафиксировано в Квемо Картли (69,6 тысячи) и в Аджарии (67 тысяч). Штрафы за нарушение правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяц действует скидка на штраф в размере 20%. Всего такой скидкой воспользовались 312,3 тысячи водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы со скидкой на сумму 12,7 миллиона лари. Названа одна из главных причин ДТП в Грузии >>В Грузии работают 6 230 камер, из которых 4 281 – общего вида, а 1 949 – опознающие номера. Чтобы упростить администрирование штрафов в Грузии, с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно будет увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, происшествия, мвд грузии, дтп, умные камеры