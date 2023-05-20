https://sputnik-georgia.ru/20230520/v-gruzii-otmechayut-100-letniy-yubiley-kommercheskoy-aviatsii-277880128.html

В Грузии отмечают 100-летний юбилей коммерческой авиации

В Грузии отмечают 100-летний юбилей коммерческой авиации

Ровно 100 лет назад в стране состоялся первый коммерческий пассажирский рейс 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T22:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии в связи со 100-летием коммерческой авиации 20-21 мая проводит двухдневное мероприятие в парке Дедаэна, сообщает пресс-служба организации. Ровно 100 лет назад в Грузии состоялся первый коммерческий пассажирский рейс. Самолет Junkers F13 совершил рейс в направлении Тбилиси-Манглиси с одним пассажиром. Junkers F 13 – первый в истории авиации самолет, изначально проектировавшийся как пассажирский, и первая машина подобного назначения, имеющая металлическую конструкцию. С 1924 года стали осуществляться рейсы в направлении Тбилиси-Баку. Аэропорты Грузии не будут обслуживать самолеты, попавшие под санкции – Каркашадзе >>По информации объединения аэропортов, Грузия была одной из первых стран, внесших значительный вклад в развитие гражданской авиации, и эта сфера остается одной из самых важных и ведущих в стране. Первым грузинским летчиком-конструктором и основателем гражданской авиации был Бесарион Кебурия. В 1908 году он сам построил планер, совершив испытательные полеты с гор Сабуртало. Поступив в парижское летное училище, Кебурия стал первым лицензированным пилотом в Грузии. Под руководством Бесариона Кебурия были построены первые аэродромы в Тбилиси, Баку, Сухуми, Батуми, намечены авиамаршруты Баку-Тбилиси-Сухуми-Сочи-Москва, Баку-Тбилиси-Кутаиси-Сухуми. Наряду с мужчинами в развитии грузинской авиации активно участвовали и женщины. Исторических сведений о первых грузинских женщинах-пилотах немного, предположительно, первыми женщинами-пилотами были Нино Хубулава и Русудан Жордания из Самегрело и Фадико Гогитидзе из Аджарии. Грузинская авиакомпания возобновила прямые рейсы в Москву – видео >>В программе праздника: информационный стенд с главными историческими деятелями авиации, фотостенд с 3D изображениями грузинских и иностранных пилотов, детские мастер-классы по изготовлению самолетиков, шоу аниматоров и многое другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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