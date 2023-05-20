https://sputnik-georgia.ru/20230520/aeroporty-gruzii-ne-budut-obsluzhivat-samolety-popavshie-pod-sanktsii---karkashadze-277871017.html
Аэропорты Грузии не будут обслуживать самолеты, попавшие под санкции - Каркашадзе
Аэропорты Грузии не будут обслуживать самолеты, попавшие под санкции - Каркашадзе
Приземление самолета, находящегося под санкциями, еще не означает, что его будут обслуживать, заметил председатель Объединения аэропортов 20.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-20T15:29+0400
2023-05-20T15:29+0400
2023-05-20T15:29+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Аэропорты Грузии не будут обслуживать ни один самолет или авиакомпанию, находящиеся под санкциями, заявил председатель Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и периодически посещают родину.Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на прямые полеты в Грузию от Агентства гражданской авиации 18 мая. Ранее разрешение на выполнение прямых перелетов с 19 мая получила российская авиакомпания "Азимут", а грузинская компания Georgian Airways – с 20 мая.По словам председателя Объединения аэропортов, те компании, которые получили разрешение на полеты от Агентства гражданской авиации Грузии, не находятся под санкциями ни Соединенных Штатов Америки, ни Европейского союза. Задержана часть участников акции у гостиницы в Кахети – в центре внимания семья Лаврова >>"Агентство гражданской авиации руководствуется международными принципами и стандартами, на основании которых выдает разрешения, поэтому, если Агентство гражданской авиации выдало разрешение, то все международные стандарты, которые существуют, соблюдены", - отметил Каркашадзе. По его словам, решение о том, что ни одна авиакомпания или самолет, находящиеся под санкциями, не приземлится в аэропорты Грузии, приняло правительство страны.Каркашадзе также подчеркнул, что приземление самолета, находящегося под санкциями, еще не означает, что его будут обслуживать в аэропорту. "Авиация — это строго регулируемая отрасль, и допустимость того, что самолет, находящийся под санкциями, может прилететь, не означает, что мы будем его обслуживать", - сказал Каркашадзе. Россиянам стал доступен новый транзитный путь через Грузию в страны ЕС – эксперт >>По его словам, среди главных причин, по которым не будут обслуживать находящиеся под санкциями самолеты - безопасность, так как производители ограничили им в оказании конкретных услуг. Авиасообщение между Грузией и РоссиейАвиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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авиасообщение в грузии, авиасообщение, авиасообщение россии и грузии, владимир путин, агентство гражданской авиации, georgian airways, новости, экономика, грузия, тбилиси, москва
Аэропорты Грузии не будут обслуживать самолеты, попавшие под санкции - Каркашадзе
Приземление самолета, находящегося под санкциями, еще не означает, что его будут обслуживать, заметил председатель Объединения аэропортов
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Аэропорты Грузии не будут обслуживать ни один самолет или авиакомпанию, находящиеся под санкциями, заявил председатель Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и периодически посещают родину.
"Еще раз подчеркиваю, что ни один аэропорт в Грузии - ни Тбилиси, ни Кутаиси, ни Батуми - не будет обслуживать ни один из попавших под санкции воздушных кораблей или авиакомпанию", - сказал Каркашадзе журналистам.
Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на прямые полеты в Грузию от Агентства гражданской авиации 18 мая. Ранее разрешение на выполнение прямых перелетов с 19 мая получила российская авиакомпания "Азимут", а грузинская компания Georgian Airways – с 20 мая.
По словам председателя Объединения аэропортов, те компании, которые получили разрешение на полеты от Агентства гражданской авиации Грузии, не находятся под санкциями ни Соединенных Штатов Америки, ни Европейского союза.
"Агентство гражданской авиации руководствуется международными принципами и стандартами, на основании которых выдает разрешения, поэтому, если Агентство гражданской авиации выдало разрешение, то все международные стандарты, которые существуют, соблюдены", - отметил Каркашадзе.
По его словам, решение о том, что ни одна авиакомпания или самолет, находящиеся под санкциями, не приземлится в аэропорты Грузии, приняло правительство страны.
Каркашадзе также подчеркнул, что приземление самолета, находящегося под санкциями, еще не означает, что его будут обслуживать в аэропорту.
"Авиация — это строго регулируемая отрасль, и допустимость того, что самолет, находящийся под санкциями, может прилететь, не означает, что мы будем его обслуживать", - сказал Каркашадзе.
По его словам, среди главных причин, по которым не будут обслуживать находящиеся под санкциями самолеты - безопасность, так как производители ограничили им в оказании конкретных услуг.
Авиасообщение между Грузией и Россией
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.
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