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Бизнес и недвижимость граждан России в Грузии: последние данные

Бизнес и недвижимость граждан России в Грузии: последние данные

За отчетный период 638 россиян были зарегистрированы как руководители или представители 563 компаний 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T22:58+0400

2023-05-21T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. В период с 13 октября 2022 года по 26 апреля 2023 года граждане России зарегистрировали 646 компаний и купили 4,8 тысячи квартир и 343 земельных участка, говорится в данных Национального агентства публичного реестра Минюста Грузии, предоставленных по запросу депутата. По официальным данным, в Грузию в 2022 году мигрировало 62,3 тысячи граждан России. Пик миграции россиян в Грузию пришелся на сентябрь-октябрь. Данные о миграции 2023 года на данный момент неизвестны. По данным Публичного реестра, в период с 13 октября 2022 года по 13 апреля 2023 года 8 872 гражданина России зарегистрировались в Грузии как индивидуальные предприниматели, а при участии 889 россиян открыли 646 компаний, в том числе некоммерческие организации. Регистрация недвижимости: Что интересует иностранцев в Грузии >>Кроме того, в Грузии в этот период 638 россиян были зарегистрированы как руководители или представители 563 компаний. Также, по данным Публичного реестра, с 13 октября 2022 года по 26 апреля 2023 года 3 878 граждан России стали собственниками 4 745 квартир, а 404 россиянина стали владельцами 543 участков земли общей площадью 104,1 тысячи квадратных метров. Продажа недвижимости россиянам может попасть под запрет в Грузии? >>Еще 829 граждан России в этот период стали собственниками 886 земельных участков со зданиями, общей площадью 118,2 тысячи квадратных метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, экономика, национальное агентство публичного реестра, недвижимость в тбилиси, цены на недвижимость в тбилиси