https://sputnik-georgia.ru/20230522/ministr-finansov-podytozhil-vizit-missii-mvf-v-gruziyu-277918263.html

Министр финансов подытожил визит миссии МВФ в Грузию

Министр финансов подытожил визит миссии МВФ в Грузию

Грузия вернулась к допандемийным показателям по макроэкономической стабильности практически по всем направлениям, заявил министр 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T23:59+0400

2023-05-22T23:59+0400

2023-05-23T00:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая – Sputnik. Грузия достигла всех экономических параметров, которые необходимы для закрытия второго обзора в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA) с Международным валютным фондом (МВФ), заявил министр финансов Лаша Хуцишвили. Власти Грузии и миссия Международного валютного фонда достигли договоренности о политике завершения второго обзора в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA). Соглашение подлежит рассмотрению Исполнительным советом МВФ в июне 2023 года. По завершении Грузия получит 30 млн СДР (около 40 млн долларов США). По его словам, важно, что Грузия вернулась к допандемийным показателям по макроэкономической стабильности практически по всем направлениям. "Можно сказать, что уровень долга уже достиг безопасного для страны уровня. В частности, уровень правительственного долга сейчас ниже 40%, что лучше, чем было до пандемии", – сказал он. Кроме того, по словам министра, продолжается довольно высокий экономический рост, который был двузначным в 2021-22 годах, и составил 10,5% и 10,1% соответственно. Когда МВФ предоставит Грузии очередной транш – итоги визита миссии Фонда в Тбилиси >>Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средний показатель реального роста ВВП в первом квартале – 7,2%. Министр отметил, что это однозначно является одним из выдающихся показателей во всем мире и об этом упоминалось на всех ежегодных встречах с международными финансовыми институтами. Правительство Грузии пока не будет брать выделенный МВФ транш >>"Также значительно снизился уровень дефицита бюджета страны – с 9,3% он уже опустился ниже 3%, а в этом году планируется на уровне 2,8%. Инфляция также демонстрирует значительный темп снижения. В этом направлении в прошлом месяце был зафиксирован уровень инфляции 2,7%, что ниже целевого показателя в 3%", – сказал министр. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ) в июне 2022 года. Тогда Грузия получила и первый транш в размере 40 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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