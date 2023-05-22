https://sputnik-georgia.ru/20230522/ministr-finansov-podytozhil-vizit-missii-mvf-v-gruziyu-277918263.html
Министр финансов подытожил визит миссии МВФ в Грузию
Министр финансов подытожил визит миссии МВФ в Грузию
Грузия вернулась к допандемийным показателям по макроэкономической стабильности практически по всем направлениям, заявил министр 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T23:59+0400
2023-05-22T23:59+0400
2023-05-23T00:15+0400
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мвф
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ТБИЛИСИ, 22 мая – Sputnik. Грузия достигла всех экономических параметров, которые необходимы для закрытия второго обзора в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA) с Международным валютным фондом (МВФ), заявил министр финансов Лаша Хуцишвили. Власти Грузии и миссия Международного валютного фонда достигли договоренности о политике завершения второго обзора в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA). Соглашение подлежит рассмотрению Исполнительным советом МВФ в июне 2023 года. По завершении Грузия получит 30 млн СДР (около 40 млн долларов США). По его словам, важно, что Грузия вернулась к допандемийным показателям по макроэкономической стабильности практически по всем направлениям. "Можно сказать, что уровень долга уже достиг безопасного для страны уровня. В частности, уровень правительственного долга сейчас ниже 40%, что лучше, чем было до пандемии", – сказал он. Кроме того, по словам министра, продолжается довольно высокий экономический рост, который был двузначным в 2021-22 годах, и составил 10,5% и 10,1% соответственно. Когда МВФ предоставит Грузии очередной транш – итоги визита миссии Фонда в Тбилиси >>Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средний показатель реального роста ВВП в первом квартале – 7,2%. Министр отметил, что это однозначно является одним из выдающихся показателей во всем мире и об этом упоминалось на всех ежегодных встречах с международными финансовыми институтами. Правительство Грузии пока не будет брать выделенный МВФ транш >>"Также значительно снизился уровень дефицита бюджета страны – с 9,3% он уже опустился ниже 3%, а в этом году планируется на уровне 2,8%. Инфляция также демонстрирует значительный темп снижения. В этом направлении в прошлом месяце был зафиксирован уровень инфляции 2,7%, что ниже целевого показателя в 3%", – сказал министр. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ) в июне 2022 года. Тогда Грузия получила и первый транш в размере 40 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, мвф, министерство финансов грузии
грузия, новости, экономика, мвф, министерство финансов грузии
Министр финансов подытожил визит миссии МВФ в Грузию
23:59 22.05.2023 (обновлено: 00:15 23.05.2023)
Грузия вернулась к допандемийным показателям по макроэкономической стабильности практически по всем направлениям, заявил министр
ТБИЛИСИ, 22 мая – Sputnik. Грузия достигла всех экономических параметров, которые необходимы для закрытия второго обзора в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA) с Международным валютным фондом (МВФ), заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.
Власти Грузии и миссия Международного валютного фонда достигли договоренности о политике завершения второго обзора в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA). Соглашение подлежит рассмотрению Исполнительным советом МВФ в июне 2023 года. По завершении Грузия получит 30 млн СДР (около 40 млн долларов США).
"Обзор проходил довольно успешно и завершился таким же успешным соглашением между Международным валютным фондом и правительством Грузии. Все параметры и все критерии, которых должна была достичь страна для второго обзора, достигнуты", – заявил Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.
По его словам, важно, что Грузия вернулась к допандемийным показателям по макроэкономической стабильности практически по всем направлениям.
"Можно сказать, что уровень долга уже достиг безопасного для страны уровня. В частности, уровень правительственного долга сейчас ниже 40%, что лучше, чем было до пандемии", – сказал он.
Кроме того, по словам министра, продолжается довольно высокий экономический рост, который был двузначным в 2021-22 годах, и составил 10,5% и 10,1% соответственно.
Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средний показатель реального роста ВВП в первом квартале – 7,2%.
Министр отметил, что это однозначно является одним из выдающихся показателей во всем мире и об этом упоминалось на всех ежегодных встречах с международными финансовыми институтами.
"Также значительно снизился уровень дефицита бюджета страны – с 9,3% он уже опустился ниже 3%, а в этом году планируется на уровне 2,8%. Инфляция также демонстрирует значительный темп снижения. В этом направлении в прошлом месяце был зафиксирован уровень инфляции 2,7%, что ниже целевого показателя в 3%", – сказал министр.
Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ) в июне 2022 года. Тогда Грузия получила и первый транш в размере 40 миллионов долларов.