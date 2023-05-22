https://sputnik-georgia.ru/20230522/novaya-skhema-dvizheniya-transporta-vvoditsya-v-tbilisi-v-svyazi-s-dnem-nezavisimosti-277914823.html
Новая схема движения транспорта вводится в Тбилиси в связи с Днем независимости
Новая схема движения транспорта вводится в Тбилиси в связи с Днем независимости
После демонтажа декораций к мероприятию с 27 мая ограничения будут полностью сняты 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T20:54+0400
2023-05-22T20:54+0400
2023-05-22T20:54+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Движение транспорта ограничат на центральных площадях и улицах Тбилиси в связи с празднованием Дня независимости 26 мая, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Движение будет полностью ограничено на площади Свободы, проспекте Руставели и площади Первой Республики 23 мая с 00:00. Также будет ограничено движение на всех улицах, связанных с проспектом Руставели. Автомобили смогут двигаться по улицам Бараташвили и Табукашвили в направлении улиц Санапиро и Мераба Костава. С Мтацминда можно будет проехать по улице Асатиани в сторону площади Горгасали. Также транспорт, движущийся по улице Котэ Абхази (бывшая улица Леселидзе), сможет продолжить свое движение по Верцхлис куча в направлении улицы Бараташвили. Движение транспорта ограничивается на шесть дней в центре Тбилиси >>Движение транспортных средств будет запрещено на спуске, ведущем с правой набережной на улицу Бараташвили. Транспортные средства смогут двигаться в направлении улицы Вахтанга Горгасали. После пересечения моста Бараташвили транспорт, движущийся со склона Бараташвили, будет двигаться только по спуску возле Дома юстиции в направлении правой набережной. Автомобили, следующие в направлении Мтацминда, будут двигаться по улице Петре Меликишвили через улицы Симона Джанашия, Иванэ Тархнишвили и Тамар Човелидзе, откуда продолжат движение в направлении улицы Чонкадзе. Также поток, идущий с проспекта Ильи Чавчавадзе, сможет продолжить свое движение по улицам Петре Меликишвили и Мераба Костава в сторону набережной. Сотрудники Департамента патрульной полиции будут регулировать поток транспортных средств для обеспечения безопасности движения и предотвращения сбоев. При необходимости патрульные инспекторы также предоставят водителям информацию об альтернативных маршрутах. После демонтажа декораций к мероприятию с 27 мая ограничения будут полностью сняты и движение транспорта восстановят в обычном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мвд грузии, день независимости
грузия, новости, общество, тбилиси, мвд грузии, день независимости
Новая схема движения транспорта вводится в Тбилиси в связи с Днем независимости
После демонтажа декораций к мероприятию с 27 мая ограничения будут полностью сняты
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Движение транспорта ограничат на центральных площадях и улицах Тбилиси в связи с празднованием Дня независимости 26 мая, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Движение будет полностью ограничено на площади Свободы, проспекте Руставели и площади Первой Республики 23 мая с 00:00. Также будет ограничено движение на всех улицах, связанных с проспектом Руставели.
Автомобили смогут двигаться по улицам Бараташвили и Табукашвили в направлении улиц Санапиро и Мераба Костава. С Мтацминда можно будет проехать по улице Асатиани в сторону площади Горгасали. Также транспорт, движущийся по улице Котэ Абхази (бывшая улица Леселидзе), сможет продолжить свое движение по Верцхлис куча в направлении улицы Бараташвили.
Движение транспортных средств будет запрещено на спуске, ведущем с правой набережной на улицу Бараташвили. Транспортные средства смогут двигаться в направлении улицы Вахтанга Горгасали.
После пересечения моста Бараташвили транспорт, движущийся со склона Бараташвили, будет двигаться только по спуску возле Дома юстиции в направлении правой набережной.
Автомобили, следующие в направлении Мтацминда, будут двигаться по улице Петре Меликишвили через улицы Симона Джанашия, Иванэ Тархнишвили и Тамар Човелидзе, откуда продолжат движение в направлении улицы Чонкадзе. Также поток, идущий с проспекта Ильи Чавчавадзе, сможет продолжить свое движение по улицам Петре Меликишвили и Мераба Костава в сторону набережной.
Сотрудники Департамента патрульной полиции будут регулировать поток транспортных средств для обеспечения безопасности движения и предотвращения сбоев. При необходимости патрульные инспекторы также предоставят водителям информацию об альтернативных маршрутах.
После демонтажа декораций к мероприятию с 27 мая ограничения будут полностью сняты и движение транспорта восстановят в обычном режиме.