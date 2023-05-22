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Опасные фрукты – в Тбилиси растут случаи отравления
Опасные фрукты – в Тбилиси растут случаи отравления
Нитраты при попадании в организм превращаются в яд, что опасно для здоровья человека 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T11:32+0400
2023-05-22T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Обращаемость пациентов с симптомами серьезного пищевого отравления в Первую университетскую клинику Тбилиси увеличилась, заявил директор больницы Леван Ратиани в эфире телекомпании "Рустави 2". Клубника, арбуз, дыня – сезонные фрукты, которые ассоциируются с витаминами и здоровым питанием, могут стать причиной серьезных заболеваний. Причина – высокое содержание нитратов, которые недобросовестные фермеры используют для того, чтобы фрукты дольше хранились и выглядели более привлекательно. При выращивании фруктов используют неорганические удобрения, особенно фосфорные. В результате продукты содержат чрезмерное количество пестицидов, что и приводит к интоксикации, отметил медик. Качество сыров в Грузии оставляет желать лучшего – эксперт о проблемах производства>>При отравлении, если не вывести пестициды из организма, может возникнуть почечная недостаточность, печеночная недостаточность и даже полиорганная недостаточность, сообщил врач. Нитрат, после попадания в организм человека, становится опасным ядом. Помимо интоксикации такие фрукты могут стать причиной серьезных аллергических реакций. В первую очередь аллергическая реакция проявлятся на коже. Особенно страдают дети, у которых не полностью сформирован кишечник, он легко все усваивает и, соответственно, могут возникнуть такие аллергические реакции, как крапивница, дерматит, насморк, бронхиальная астма и так далее, сообщил специалист.Проверка Национального агентства продовольствия ГрузииУчитывая увеличение спроса на фрукты, сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии начали мониторинг продуктов на рынках Тбилиси. На этот раз они взяли только пять образцов на столичном рынке Самгори, критических несоответствий выявлено не было. Все взятые образцы клубники, арбуза и дыни были импортными.До конца сезона специалисты намерены проверить 200 образцов. Что мы едим: тревожные результаты лабораторных исследований сыров в Грузии >>Специалисты предупреждают, что необходимо стараться покупать натуральные продукты и тщательно мыть их водой, поскольку, согласно исследованиям, в таком случае количество пестицидов и нитратов сокращается на 41%. В Национальном агентстве продовольствия заявили, что в прошлом году было взято всего 80 образцов арбуза и дыни, несоответствие установленным нормам было выявлено в 17 образцах. Нарушения в основном были выявлены в импортированных фруктах. Однако, по сравнению с предыдущими годами, ситуация изменилась в лучшую сторону, подчеркнули в агентстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
Опасные фрукты – в Тбилиси растут случаи отравления
11:32 22.05.2023 (обновлено: 12:00 22.05.2023)
Нитраты при попадании в организм превращаются в яд, что опасно для здоровья человека
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Обращаемость пациентов с симптомами серьезного пищевого отравления в Первую университетскую клинику Тбилиси увеличилась, заявил директор больницы Леван Ратиани в эфире телекомпании "Рустави 2".
Клубника, арбуз, дыня – сезонные фрукты, которые ассоциируются с витаминами и здоровым питанием, могут стать причиной серьезных заболеваний. Причина – высокое содержание нитратов, которые недобросовестные фермеры используют для того, чтобы фрукты дольше хранились и выглядели более привлекательно.
"Обращаемость с пищевой интоксикацией возросла. Это особенно совпадает с наступлением весны, когда преждевременно завозят такие фрукты, которые зависят от сезона и их выращивают искусственно", – заявил директор клиники Леван Ратиани.
При выращивании фруктов используют неорганические удобрения, особенно фосфорные. В результате продукты содержат чрезмерное количество пестицидов, что и приводит к интоксикации, отметил медик.
При отравлении, если не вывести пестициды из организма, может возникнуть почечная недостаточность, печеночная недостаточность и даже полиорганная недостаточность, сообщил врач.
Нитрат, после попадания в организм человека, становится опасным ядом. Помимо интоксикации такие фрукты могут стать причиной серьезных аллергических реакций.
"Очень важна экологическая чистота продуктов. У человека может и нет аллергии на этот продукт, но, если он полон нитратами и подобными веществами, то это вторично может осложнить проявления аллергии", – заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.
В первую очередь аллергическая реакция проявлятся на коже. Особенно страдают дети, у которых не полностью сформирован кишечник, он легко все усваивает и, соответственно, могут возникнуть такие аллергические реакции, как крапивница, дерматит, насморк, бронхиальная астма и так далее, сообщил специалист.
Проверка Национального агентства продовольствия Грузии
Учитывая увеличение спроса на фрукты, сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии начали мониторинг продуктов на рынках Тбилиси. На этот раз они взяли только пять образцов на столичном рынке Самгори, критических несоответствий выявлено не было. Все взятые образцы клубники, арбуза и дыни были импортными.
До конца сезона специалисты намерены проверить 200 образцов.
Специалисты предупреждают, что необходимо стараться покупать натуральные продукты и тщательно мыть их водой, поскольку, согласно исследованиям, в таком случае количество пестицидов и нитратов сокращается на 41%.
В Национальном агентстве продовольствия заявили, что в прошлом году было взято всего 80 образцов арбуза и дыни, несоответствие установленным нормам было выявлено в 17 образцах.
Нарушения в основном были выявлены в импортированных фруктах. Однако, по сравнению с предыдущими годами, ситуация изменилась в лучшую сторону, подчеркнули в агентстве.