https://sputnik-georgia.ru/20230522/opasnye-frukty---v-tbilisi-rastut-sluchai-otravleniya-277900189.html

Опасные фрукты – в Тбилиси растут случаи отравления

Опасные фрукты – в Тбилиси растут случаи отравления

Нитраты при попадании в организм превращаются в яд, что опасно для здоровья человека 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T11:32+0400

2023-05-22T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Обращаемость пациентов с симптомами серьезного пищевого отравления в Первую университетскую клинику Тбилиси увеличилась, заявил директор больницы Леван Ратиани в эфире телекомпании "Рустави 2". Клубника, арбуз, дыня – сезонные фрукты, которые ассоциируются с витаминами и здоровым питанием, могут стать причиной серьезных заболеваний. Причина – высокое содержание нитратов, которые недобросовестные фермеры используют для того, чтобы фрукты дольше хранились и выглядели более привлекательно. При выращивании фруктов используют неорганические удобрения, особенно фосфорные. В результате продукты содержат чрезмерное количество пестицидов, что и приводит к интоксикации, отметил медик. Качество сыров в Грузии оставляет желать лучшего – эксперт о проблемах производства>>При отравлении, если не вывести пестициды из организма, может возникнуть почечная недостаточность, печеночная недостаточность и даже полиорганная недостаточность, сообщил врач. Нитрат, после попадания в организм человека, становится опасным ядом. Помимо интоксикации такие фрукты могут стать причиной серьезных аллергических реакций. В первую очередь аллергическая реакция проявлятся на коже. Особенно страдают дети, у которых не полностью сформирован кишечник, он легко все усваивает и, соответственно, могут возникнуть такие аллергические реакции, как крапивница, дерматит, насморк, бронхиальная астма и так далее, сообщил специалист.Проверка Национального агентства продовольствия ГрузииУчитывая увеличение спроса на фрукты, сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии начали мониторинг продуктов на рынках Тбилиси. На этот раз они взяли только пять образцов на столичном рынке Самгори, критических несоответствий выявлено не было. Все взятые образцы клубники, арбуза и дыни были импортными.До конца сезона специалисты намерены проверить 200 образцов. Что мы едим: тревожные результаты лабораторных исследований сыров в Грузии >>Специалисты предупреждают, что необходимо стараться покупать натуральные продукты и тщательно мыть их водой, поскольку, согласно исследованиям, в таком случае количество пестицидов и нитратов сокращается на 41%. В Национальном агентстве продовольствия заявили, что в прошлом году было взято всего 80 образцов арбуза и дыни, несоответствие установленным нормам было выявлено в 17 образцах. Нарушения в основном были выявлены в импортированных фруктах. Однако, по сравнению с предыдущими годами, ситуация изменилась в лучшую сторону, подчеркнули в агентстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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