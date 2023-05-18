https://sputnik-georgia.ru/20230518/kachestvo-syrov-v-gruzii-ostavlyaet-zhelat-luchshego--ekspert-o-problemakh-proizvodstva-277791662.html

Качество сыров в Грузии оставляет желать лучшего – эксперт о проблемах производства

Качество сыров в Грузии оставляет желать лучшего – эксперт о проблемах производства

Разбираемся с экспертом, почему сыр в Грузии такой дорогой и порой далеко не качественный 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T07:31+0400

2023-05-18T07:31+0400

2023-05-18T07:44+0400

молоко

сыр

корова

грузия

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. В Грузии нет гарантии того, что тот или иной сыр, купленный на рынке, в магазине, деревне, продаваемый в упаковке или без нее, является качественным и, что самое главное, безопасным, сказала в беседе с Sputnik Грузия председатель Ассоциации производителей сыра Анна Микадзе. Это может произойти из-за неправильного хранения сыра на складах, в магазинах и супермаркетах, рынках, а также при несоблюдении условий их изготовления или транспортировки. Хачапури занял шесть позиций в мировом списке 50 лучших блюд с сыром >>На сегодняшний день в Грузии государство обязывает производителей молочных продуктов раз в три месяца проверять в лаборатории свою продукцию и предоставлять соответствующий сертификат. "Сложно поверить, что биологическое существо, корова, за три месяца не заболеет. С ней каждый день может произойти что угодно. В любой цивилизованной стране лабораторную проверку делают в неделю раз", – отметила Микадзе. Что делать? В развитых странах государство сделало услуги лаборатории дешевыми: они стоят от двух до десяти евро. Туда входят все сервисы, в том числе и микробиологическая проверка, и характеристика (жиры, состав, углеводы и т. д.), которая наносится на этикетке. В результате обращаемость фермеров возросла. Эксперт уверена, что государство должно урегулировать вопрос с ценами лабораторий, чтобы у фермеров появилась мотивация, обращаемость возросла и, что самое главное, участилась. Что мы едим: тревожные результаты лабораторных исследований сыров в Грузии >>В Грузии сыр делают все, у кого есть корова. Население держит скот даже в городах, во дворах своих частных дворов. Часто сыр они продают соседям, людям, проживающим неподалеку. Маловероятно, что они будут тратить по 18-25 евро за подтверждение качества. Чтобы окончательно решить проблему с качеством сыра, Микадзе считает необходимым, чтобы "треугольник – государство, производитель, потребитель" – работал сообща. В этой цепочке самыми главными считаются потребители. Именно они, уверена Микадзе, могут вынудить и правительство, и производителей улучшить качество сыра. Микадзе отметила, что потребители должны объединиться и потребовать от государства помощи, дабы все, кто производит сыр, имели бы сертификаты качества. Однако больше всех Микадзе настораживает сыр, продаваемый на рынках. Они не проверяют качество продукции и часто производят сыр недобросовестно. Производители научились разным хитростям – добавляют трансжиры, порошок, разные вещества, чтобы получить вкус, цвет, массу, говорит эксперт."Кто мне дает гарантию, в каких условиях готовился этот сыр, какими руками, в какой среде? Все это должно быть ясно, чтобы я, вы, все, в ежедневный рацион которых входит сыр, были уверены в качестве продукта", – отметила Микадзе. Исходя из особенности кухни, грузинская нация зависима от сыра, отметила Микадзе. Мчади с сыром, хачапури, гоми с сыром, эларджи – перечислять можно до бесконечности. Сыр – это, можно сказать, главный молочный продукт на грузинском столе. Его едят на завтрак, обед, ужин, то есть принимают в большом количестве. Учитывая эти факторы, качество сыра имеет особое значение, иначе в организм могут попасть множество вредных и опасных веществ, бактерий и даже тяжелых элементов. Сыр как источник свинца? Задумывались ли вы когда-нибудь, что свинец в организм человека может попасть не только через выхлопные газы, краски, посуду или другие предметы, но и через сыр. Да, такое возможно в том случае, если коровы пасутся на лугу близ дорог. А такую картину можно встретить почти во всех окраинных районах Тбилиси и не только. По ее словам, если не будут предприняты меры и все продолжится в привычном режиме, то это отразиться на здоровье граждан и, следовательно, на финансах. Микадзе считает несправедливым, что как и у некачественного, так и у качественного сыра в Грузии почти одинаковая цена. А цену должно определять качество, уверена Микадзе. "До производителей (я не имею в виду всех, конечно, есть и добросовестные, но их мало) должно дойти, что нельзя, чтобы я, потребитель, покупала за одну и ту же цену сыр, изготовленный из молока коров, которые паслись на дорогах, и коров, которых держат исключительно в альпийских зонах", – отметила Микадзе. По словам Микадзе, некачественный сыр может стать поводом возникновения серьезных болезней: сердечно-сосудистых, диабета, кишечника и так далее. "Представьте, как в операционной комнате нужна стерильная среда, точно такая стерильная среда нужна производству сыра и молочных продуктов. Ведь это очень нежное сырье", – сказала Микадзе. Микадзе напомнила, что раньше грузины, особенно мегрелы, брили руки до локтя, чтобы в молоко не попали волосы. Они знали, с каким чувствительным сырьем имели дело. "Почему мы все это забыли, утратили, честно говоря, я не понимаю", – говорит Микадзе.В Грузии учрежден национальный день хачапури >> Абсолютно неурегулированным и непонятным остается и вопрос цены на сыр в Грузии. По словам Микадзе, с появлением травы сыр дешевеет, а зимой дорожает. То есть в Грузии есть летняя и зимняя цена. А происходит это по той причине, что скотоводство в Грузии не такое развитое, как в остальном цивилизованном мире. По ее словам, в развитых странах цена не зависит от сезонности. Фермер знает, конкретно продукцию какого объема нужно предоставить заказчикам, и, соответственно, не может сократить количество молока. В Грузии цены на сыр разные. Например, имеретинский сыр можно купить в Тбилиси от 14 до 16 лари. Сулгуни стоит дороже, порядка 22-25 лари, кархнули (заводской) можно купить от 18-22 лари. Все зависит от того, где продается продукт. Завышенные цены на продукты в Грузии – бизнес получил предупреждение >>Микадзе считает необходимым, чтобы государство сделало приоритетной проблему, связанную с производством сыра, и начало совершать конкретные шаги в направлении развития скотоводства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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молоко, сыр, корова, грузия, экономика, новости