https://sputnik-georgia.ru/20230522/pochemu-v-gruzii-ne-stoit-provodit-dosrochnye-vybory-mnenie-eksperta-277903771.html

Почему в Грузии не стоит проводить досрочные выборы? Мнение эксперта

Почему в Грузии не стоит проводить досрочные выборы? Мнение эксперта

Вместо проведения внеочередных выборов, эксперт считает более целесообразным снизить избирательный барьер до 2-3% 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T13:40+0400

2023-05-22T13:40+0400

2023-05-22T13:53+0400

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вахтанг хмаладзе

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 22 мая – Sputnik. Эксперт по вопросам конституции Вахтанг Хмаладзе назвал семь причин, почему считает проведение внеочередных парламентских выборов в Грузии нецелесообразным. Тема досрочных парламентских выборов периодически поднимается оппозиционерами. Согласно Конституции Грузии, парламентские выборы 2024 года должны пройти по полностью пропорциональной системе, то есть по партийным спискам и с проходным барьером в 5%. Что касается третьей причины, как отметил эксперт, в том случае, если досрочные выборы пройдут в этом году, то 30 членов парламента будут выбирать по мажоритарной системе, а 120 – по пропорциональной. В каком случае "Грузинская мечта" потеряет власть? Эксперт об опросе и предстоящих выборах>>"Все мы знаем, что обычно у правящей партии бывает большое преимущество в мажоритарных выборах. Данное преимущество она теряет только в том случае, если оппозиционные партии с большей или меньшей поддержкой выступают как один субъект (как это было, к примеру, в 2012 году)", – написал Хмаладзе. При этом, как отметил эксперт, в данном случае количество потерянных голосов будет небольшим, и правящая партия не получит большинства, даже если займет первое место на пропорциональных выборах. "Но на этот раз вероятность объединения оппозиционных партий в один субъект крайне мала", – подчеркнул Хмаладзе. Генсек "Грузинской мечты": партия начала подготовку к выборам>>При этом эксперт задался вопросом: даже если оппозиционным партиям удастся объединиться в один субъект, будет ли это иметь эффект синергии? Хмаладзе считает это сомнительным, так как подобное объединение невозможно без крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая, по словам Хмаладзе, неприемлема для многих оппозиционных избирателей. И это, по мнению эксперта, четвертая причина. Пятой причиной эксперт рассмотрел сценарий выборов с участием трех или четырех субъектов: это правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Нацдвижение" и объединенные в один или два субъекта другие оппозиционные партии. "Но в этом случае победить на мажоритарных выборах и, соответственно, получить совокупное абсолютное большинство на пропорциональных и мажоритарных выборах будет проблематично", – подчеркнул Хмаладзе. В качестве шестой причины эксперт назвал финансы. Как отметил Хмаладзе, выборы обходятся довольно дорого, и сбор достаточного количества денег является проблемой не только для правящей партии. И последняя, седьмая причина. Хмаладзе также считает важным правильно информировать избирателей и убеждать их в правильности и эффективности выбранной модели. В сложившейся ситуации сделать это за несколько месяцев, оставшихся до конца года, по мнению эксперта, проблематично. "Грузинская мечта" выразила готовность снизить проходной барьер с 5 до 2% на парламентских выборах начиная с 2024 года, если до этого страна получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. На снижении проходного барьера в парламент настаивают в первую очередь мелкие партии. Победившая на предстоящих парламентских выборах партия сможет не только сформировать правительство, но и получит преимущество на выборах президента. С 2024 года президента Грузии будет избирать собрание выборщиков, в которое, помимо парламентариев, войдут представители местной власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, вахтанг хмаладзе, грузинская мечта