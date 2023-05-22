https://sputnik-georgia.ru/20230522/strasti-vokrug-vysshego-soveta-yustitsii-gruzii--oppozitsiya-otkazalas-ot-konsultatsiy-277915927.html
Страсти вокруг Высшего совета юстиции Грузии – оппозиция отказалась от консультаций
Страсти вокруг Высшего совета юстиции Грузии – оппозиция отказалась от консультаций
На прошлой неделе правящей партии при поддержке отдельных оппозиционеров удалось выбрать трех членов Совета 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T22:06+0400
2023-05-22T22:06+0400
2023-05-22T22:35+0400
грузия
политика
новости
грузинская мечта
высший совет юстиции
яго хвичия
леван бежашвили
шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Представители оппозиционных парламентских партий не видят смысла и отказываются от участия в консультациях с коллегами из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по поводу кандидатов на два вакантных места в Высшем совете юстиции. С указанной инициативой выступил глава грузинского законодательного органа Шалва Папуашвили, который также призвал оппозиционеров еще раз подумать над представленными четырьмя кандидатами. На два вакантных места в совете претендуют Русудан Квиникадзе, Гога Кикилашвили, Леван Немсадзе и Нино Нишнианидзе. Ни один из них на прошлой неделе не смог заручиться поддержкой парламента и получить необходимое количество–- минимум 90 голосов. В результате голосование перенесено на следующей пленарной неделе. Переговоры исключены Проведение каких-либо консультаций с правящей командой будет нерелевантным и лишенным всяких оснований, считает депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили. При этом Бежашвили отметил, что консультации продолжатся в оппозиции. На прошлой неделе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" при поддержке отдельных оппозиционеров удалось выбрать трех членов Совета – Зураба Гураспашвили, Тристана Бенашвили и Георгия Гзобава. Проголосовавшие за кандидатов в члены Высшего совета юстиции 17 мая депутаты главной оппозиционной фракции "Единое национальное движение", объединенная оппозиция "Сила в единстве" – Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе, Ника Мачутадзе и Бачуки Кардава покинули фракцию в тот же день, после того как их обвинили в сговоре с властью. Страсти вокруг Высшего совета юстиции Грузии – оппозицию призвали к консультациям >>Ряд оппозиционных депутатов заявили, что избранные новые члены являются частью т. н. "судебного клана", о котором говорит оппозиция в течение многих лет как о судьях, выполняющих заказы правящей партии. Теория заговора Не видит смысла проводить консультации депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили. По его словам, остались лишь четыре кандидата, из которых ни один из них не является для них приемлемым. "То, что "Грузинская мечта" сделала вместе с определенной частью оппозиции, вместе с "Нацдвижением", было абсолютно неприемлемо… "Грузинская мечта" уже избрала в Высшем совете юстиции трех из пяти т. н. независимых членов, а реально представителей группы влияния. Я не собираюсь идти на консультации", – заявил Даушвили.Разговоры о консультациях со стороны "Грузинской мечты" служат для обмана общественности, считает депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили. По ее словам, сейчас уже не имеет никакого значения, пойдет ли правящая партия на уступки в связи этими двумя кандидатами. "Грузинская мечта" не понимает значения слова "консультация", заявил в свою очередь депутат от оппозиционной партии "Старатегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе. "Консультация означает, что есть несколько вариантов по определенному вопросу и мы должны договорится, но никакого выбора нет… "Грузинской мечте" не нужны никакие консультации", – отметил Манджгаладзе. У "Гирчи" свои условия Готовы к консультациям и даже к поддержке любого предложенного "Грузинской мечтой" кандидата представители оппозиционной партии "Гирчи", но на своих условиях. По словам депутата Яго Хвичия, это внедрения в стране такого института суда присяжных, который существует в развитых странах. При этом Хвичия отметил, что процесс избрания членов Высшего совета прошел смешно. "Это был очень смешной и занимательный процесс, если бы это не происходило в нашей стране, у нас", – отметил Хвичия. Страсти вокруг Высшего совета юстиции Грузии продолжаются>>Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. До 17 мая в Совете из 15 человек было только 10, так как полномочия пятерых, избранных парламентом, уже два года как истекли. У парламентского большинства в настоящее время 84 депутата, и для избрания кандидатов ему нужно договориться с оппозицией. В настоящее время в Высшем совете юстиции два вакантных мест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, грузинская мечта, высший совет юстиции, яго хвичия, леван бежашвили, шалва папуашвили
грузия, политика, новости, грузинская мечта, высший совет юстиции, яго хвичия, леван бежашвили, шалва папуашвили
Страсти вокруг Высшего совета юстиции Грузии – оппозиция отказалась от консультаций
22:06 22.05.2023 (обновлено: 22:35 22.05.2023)
На прошлой неделе правящей партии при поддержке отдельных оппозиционеров удалось выбрать трех членов Совета
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Представители оппозиционных парламентских партий не видят смысла и отказываются от участия в консультациях с коллегами из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по поводу кандидатов на два вакантных места в Высшем совете юстиции.
С указанной инициативой выступил глава грузинского законодательного органа Шалва Папуашвили, который также призвал оппозиционеров еще раз подумать над представленными четырьмя кандидатами.
На два вакантных места в совете претендуют Русудан Квиникадзе, Гога Кикилашвили, Леван Немсадзе и Нино Нишнианидзе. Ни один из них на прошлой неделе не смог заручиться поддержкой парламента и получить необходимое количество–- минимум 90 голосов. В результате голосование перенесено на следующей пленарной неделе.
Переговоры исключены
Проведение каких-либо консультаций с правящей командой будет нерелевантным и лишенным всяких оснований, считает депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили. При этом Бежашвили отметил, что консультации продолжатся в оппозиции.
"Неизвестно, какое решение примут отдельные депутаты… Я могу с уверенностью сказать о "Нацдвижении" и политических группах: переговоры исключены на том фоне, что произошло на прошлой неделе", – отметил Бежашвили.
На прошлой неделе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" при поддержке отдельных оппозиционеров удалось выбрать трех членов Совета – Зураба Гураспашвили, Тристана Бенашвили и Георгия Гзобава.
Проголосовавшие за кандидатов в члены Высшего совета юстиции 17 мая депутаты главной оппозиционной фракции "Единое национальное движение", объединенная оппозиция "Сила в единстве" – Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе, Ника Мачутадзе и Бачуки Кардава покинули фракцию в тот же день, после того как их обвинили в сговоре с властью.
Ряд оппозиционных депутатов заявили, что избранные новые члены являются частью т. н. "судебного клана", о котором говорит оппозиция в течение многих лет как о судьях, выполняющих заказы правящей партии.
Теория заговора
Не видит смысла проводить консультации депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили. По его словам, остались лишь четыре кандидата, из которых ни один из них не является для них приемлемым.
"То, что "Грузинская мечта" сделала вместе с определенной частью оппозиции, вместе с "Нацдвижением", было абсолютно неприемлемо… "Грузинская мечта" уже избрала в Высшем совете юстиции трех из пяти т. н. независимых членов, а реально представителей группы влияния. Я не собираюсь идти на консультации", – заявил Даушвили.
Разговоры о консультациях со стороны "Грузинской мечты" служат для обмана общественности, считает депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили. По ее словам, сейчас уже не имеет никакого значения, пойдет ли правящая партия на уступки в связи этими двумя кандидатами.
"Грузинская мечта" уже показала общественности и Евросоюзу, что их повестка дня – это продолжать узурпацию власти. Поэтому никакого значения не имеет, что сделает "Грузинская мечта", – заявила Самадашвили журналистам.
"Грузинская мечта" не понимает значения слова "консультация", заявил в свою очередь депутат от оппозиционной партии "Старатегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.
"Консультация означает, что есть несколько вариантов по определенному вопросу и мы должны договорится, но никакого выбора нет… "Грузинской мечте" не нужны никакие консультации", – отметил Манджгаладзе.
У "Гирчи" свои условия
Готовы к консультациям и даже к поддержке любого предложенного "Грузинской мечтой" кандидата представители оппозиционной партии "Гирчи", но на своих условиях. По словам депутата Яго Хвичия, это внедрения в стране такого института суда присяжных, который существует в развитых странах.
"Если они согласятся на наше предложение, внесут эти поправки, взамен мы выберем того, кого скажут. Таково условие, озвученная публично наша позиция", – заявил Хвичия журналистам.
При этом Хвичия отметил, что процесс избрания членов Высшего совета прошел смешно.
"Это был очень смешной и занимательный процесс, если бы это не происходило в нашей стране, у нас", – отметил Хвичия.
Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. До 17 мая в Совете из 15 человек было только 10, так как полномочия пятерых, избранных парламентом, уже два года как истекли.
У парламентского большинства в настоящее время 84 депутата, и для избрания кандидатов ему нужно договориться с оппозицией. В настоящее время в Высшем совете юстиции два вакантных мест.