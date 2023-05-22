https://sputnik-georgia.ru/20230522/vratar-sbornoy-gruzii-po-futbolu-priznan-luchshim-igrokom-vstrechi-real--valensiya-277898617.html

Вратарь сборной Грузии по футболу признан лучшим игроком встречи "Реал" - "Валенсия"

Вратарь сборной Грузии по футболу признан лучшим игроком встречи "Реал" - "Валенсия"

Грузинский вратарь смог отразить три мяча в ворота "Валенсии" 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T10:35+0400

2023-05-22T10:35+0400

2023-05-22T10:49+0400

спорт

грузия

новости

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1c/258874798_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_02e260277f3e4029e4d1f2c9f3fbd188.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Вратарь национальной сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили признан лучшим игроком матча против лидера Ла Лиги мадридского "Реала". В нынешнем сезоне чемпионата Испании "Валенсия" находится на 13 строчке турнирной таблицы с 40 очками, набранных в 35 матчах. Благодаря победе над "Реалом" (1:0) команда оторвалась от зоны вылета. Клуб Георгия Мамардашвили вышел вперед на 33 минуте благодаря голу Диего Лопеса – 1:0. На последних минутах встречи "Реал" создал три реальных голевых момента, но грузинский голкипер все три раза показал блестящую реакцию. Голосуем за наших – Кварацхелия может попасть в символическую сборную серии А>>Сначала он отразил удар Федерико Вальверде, затем спас команду во время штрафного Тони Крооса и, наконец, отразил удар одного из сильнейших нападающих чемпионата Испании Карима Бензема. После матча руководство Ла Лиги совместно со спонсором назвало вратаря сборной Грузии лучшим игроком встречи. Георгий Мамардашвили перешел в резервную команду "Валенсии" в годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, испания