https://sputnik-georgia.ru/20230522/wizz-air-abu-dhabi-budet-letat-v-gruziyu-chasche-277917742.html

Wizz Air Abu Dhabi будет летать в Грузию чаще

Wizz Air Abu Dhabi будет летать в Грузию чаще

Wizz Air Abu Dhabi уже получила разрешение Агентства гражданской авиации на работу с увеличенной частотой 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T23:17+0400

2023-05-22T23:17+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Лоукостер Wizz Air Abu Dhabi увеличит летом рейсы из столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Абу-Даби в Кутаиси с семи до девяти раз в неделю, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Wizz Air Abu Dhabi уже получила разрешение Агентства гражданской авиации на работу с увеличенной частотой. Wizz Air Abu Dhabi – первая компания, которую Wizz Air создала за пределами Европы. Парк авиакомпании полностью укомплектован новыми Airbus A321neo. Первый прямой регулярный рейс из Абу-Даби в Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели Wizz Air Abu Dhabi совершил в середине декабря 2022 года. Тбилиси и Барселону могут связать прямые авиарейсы >>Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы. Wizz Air – фаворит среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе. Из-за пандемии коронавируса компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты. Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля 2021 года, а уже с лета лоукостер начал восстанавливать регулярные рейсы. Лоукостер WizzAir вернет третий борт в Кутаисский аэропорт>>На данный момент эта авиакомпания первая в Грузии по числу перевезенных пассажиров. В 2022 году компания перевезла 630 тысяч пассажиров. Wizz Air расширит свою базу в Кутаиси, вернув третий самолет с июня 2023 года, и планирует осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов – Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Регулярные рейсы будут осуществляться два раза в неделю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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