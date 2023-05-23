https://sputnik-georgia.ru/20230523/chto-delat-vo-vremya-vetryanki--sovety-gruzinskogo-vracha-277945380.html

Что делать во время ветрянки? – советы грузинского врача

Что делать во время ветрянки? – советы грузинского врача

Ветрянка – инфекционное заболевание, редко вызывает осложнения и не требует специфического лечения, утверждает врач 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T20:20+0400

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ветрянка

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Высокая температура в течение 3-5 дней, отказ от еды и питья, ухудшение общего состояния – это те симптомы, когда ребенка с ветрянкой незамедлительно необходимо госпитализировать, заявил в интервью Sputnik Грузия глава совета иммунизации, директор Тбилисской детской клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе. Тема ветрянки стала актуальной в Грузии после смерти четырехлетнего ребенка в городе Гори (регион Шида Картли) на прошлой неделе. Ребенок умер в результате осложнений, вызванных ветрянкой.Пациенты с ветрянкой, у которых начинаются осложнения, в том числе вторичная бактериальная инфекция, должны проходить лечение в медучреждении, заявил специалист.По словам Чхаидзе, осложнения при инфицировании ветрянкой бывают достаточно редко. Медик советует родителям детей с ветрянкой не выводить их на улицу, давать жидкость в достаточном количестве, соблюдать все гигиенические нормы и иметь при себе жаропонижающие средства.Почему вакцинация от ветрянки не обязательна в Грузии - пояснение эксперта>>По словам Чхаидзе, Американская академия педиатрии рекомендует вообще не давать детям до 13 лет, зараженным ветрянкой, лекарства или антивирусные препараты. Детям старше 12 лет можно назначить антивирусные лекарства. По его словам, если медицинское вмешательство будет своевременным, то и осложнения при ветрянке не будут иметь тяжелых последствий. Что такое ветрянка?С ноября 2022 года в Грузии началось непривычное увеличение случаев инфицирования ветрянкой, однако уже в марте 2023 года заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что ситуация стабилизировалась.По словам главы совета иммунизации, директора Тбилисской детской клиники имени Иашвили Иване Чхаидзе, данная вирусная инфекция, т. н. ветрянка, имеет определенную особенность, и заключается она в цикличности. Количество инфицированных увеличивается каждые 2-5 лет.Почему в Грузии произошла вспышка ветрянки? Ответ главы совета иммунизации>>Вакцинация от ветрянки не входит в Национальный календарь обязательных прививок Грузии. Вакцина в стране доступна не всегда, при желании можно ее заказать в центрах иммунизации, стоимость составляет от 200 до 400 лари в зависимости от производителя.Ветряная оспа, которую также обычно называют "ветрянка", является острым и чрезвычайно заразным заболеванием. Передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте с характерными поражениями инфицированного человека.Первые симптомы клинической ветряной оспы обычно появляются после инкубационного периода, длящегося 10-21 день, и включают лихорадку, недомогание и характерную зудящую сыпь.Ветряная оспа обычно самоограничивающаяся, и пузырьки постепенно покрываются корочкой, которая исчезает в течение 7-10 дней. Люди остаются заразными до тех пор, пока все поражения не покроются коркой.Обычно ветряная оспа протекает доброкачественно, но при осложнениях могут появиться энцефалит, миокардит, пиодермии, лимфадениты.По словам Чхаидзе, на 100 тысяч зараженных ветрянкой приходится один летальный исход.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, тбилиси, иване чхаидзе, ветрянка