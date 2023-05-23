https://sputnik-georgia.ru/20230523/pesnyami-i-tantsami-dni-batumi-otmechayut-v-izraile-277956101.html

Песнями и танцами: "Дни Батуми" отмечают в Израиле

Песнями и танцами: "Дни Батуми" отмечают в Израиле

Цель мероприятия – продвигать Аджарию и вообще Грузию в Израиле 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T23:59+0400

2023-05-23T23:59+0400

2023-05-23T23:59+0400

туризм

грузия

культура

новости

батуми

израиль

аджария

батумский государственный музыкальный центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24629/87/246298767_0:100:1943:1192_1920x0_80_0_0_be8f72c92eb781d5c6e62f4cd308671b.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. "Дни Батуми" отмечают в Иерусалиме в связи с Днем независимости Грузии, говорится в сообщении департамента туризма и курортов Аджарии. "Дни Батуми" организуют в Иерусалиме департамент туризма Аджарии, посольство Грузии в Израиле, министерство образования, культуры и спорта Аджарии и мэрия Батуми. В Аджарии переподготовили десятки гидов >>Цель мероприятия – продвигать Аджарию и вообще Грузию в Израиле. Всего мероприятия посещают более двух тысяч человек. В честь праздника гости в течение двух дней могут посетить грузинское фольклорное шоу, где в красивом пространстве, украшенном тематическими украшениями, проходят мастер-классы и дегустации аджарских хачапури, хинкали и чурчхелы. Школа на тысячу учеников появится в Батуми >>На мероприятии также обустроили этнографический уголок Аджарии, где, помимо ознакомления с предметами быта Аджарии, гости имеют возможность поучаствовать в мастер-классах по вязанию и вышивке. В рамках "Дней Батуми" выступят грузинский ансамбль песни и танца "Батуми", академический ансамбль танца "Хоруми", израильский ансамбль танца "Корни" и симфонический оркестр Батумского государственного музыкального центра. В концерте примут участие сольные исполнители Арчил Гогитидзе, Бачо Накашидзе, Сулхан Джиани, Сопо Халваши, Хатуна Дондуа и Морис Меладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

израиль

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, культура, новости, батуми, израиль, аджария, батумский государственный музыкальный центр