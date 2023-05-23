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Премьер-министр Грузии начал проводить встречи в Катаре
Премьер-министр Грузии начал проводить встречи в Катаре
На Катарском экономическом форуме премьер Грузии выступит со словом на панельной дискуссии 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T14:37+0400
2023-05-23T14:37+0400
2023-05-23T14:38+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Динамику плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани, сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл 22 мая в Катар, чтобы принять участие в ежегодном Катарском экономическом форуме высокого уровня. На встрече было отмечено, что углубление экономического сотрудничества между Грузией и Катаром является приоритетом повестки дня экономической дипломатии обеих стран. Стороны выразили готовность к углублению и укреплению существующих торгово-экономических связей. Как отметил премьер-министр, правительство Грузии приветствует инвестиции катарских бизнесменов в различные сферы. Грузия и Катар подписали меморандум об экологическом сотрудничестве>>До встречи с эмиром глава правительства Грузии присутствовал на открытии экономического форума, где он выступит на соответствующей панельной дискуссии.Перед участниками выступили основатель "Блумберг" Майкл Блумберг и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдуррахман бин Джассим Аль-Тани. Катарский экономический форум в Дохе ежегодно проводится под патронажем эмира Катара и организуется агентством Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, катар, ираклий гарибашвили, тбилиси, доха, экономика
Премьер-министр Грузии начал проводить встречи в Катаре
14:37 23.05.2023 (обновлено: 14:38 23.05.2023)
На Катарском экономическом форуме премьер Грузии выступит со словом на панельной дискуссии
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Динамику плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани, сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл 22 мая в Катар, чтобы принять участие в ежегодном Катарском экономическом форуме высокого уровня.
На встрече было отмечено, что углубление экономического сотрудничества между Грузией и Катаром является приоритетом повестки дня экономической дипломатии обеих стран. Стороны выразили готовность к углублению и укреплению существующих торгово-экономических связей.
Как отметил премьер-министр, правительство Грузии приветствует инвестиции катарских бизнесменов в различные сферы.
До встречи с эмиром глава правительства Грузии присутствовал на открытии экономического форума, где он выступит на соответствующей панельной дискуссии.
Перед участниками выступили основатель "Блумберг" Майкл Блумберг и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдуррахман бин Джассим Аль-Тани.
Катарский экономический форум в Дохе ежегодно проводится под патронажем эмира Катара и организуется агентством Bloomberg.