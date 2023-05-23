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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T07:01+0400

2023-05-23T07:01+0400

2023-05-23T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,04% и составила 89,77 доллара с доходностью 6,67%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 97,82 пункта с доходностью 9,01%, за неделю цена понизилась на 0,03%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,05% и составила 85,54 пункта, доходность составила 7,48%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 1,65% и составила 32,7 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 865 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 30,7-35,5 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 2,17% и составила 8,49 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 290 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 8,1-8,53 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю повысилась на 6,64% и составила 24,9 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 479 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 22,75-24,9 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации