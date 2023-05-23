https://sputnik-georgia.ru/20230523/v-gruzii-poyavilas-novaya-partiya--reaktsiya-oppozitsii-i-gruzinskoy-mechty-277947792.html

В Грузии появилась новая партия – реакция оппозиции и "Грузинской мечты"

В Грузии появилась новая партия – реакция оппозиции и "Грузинской мечты"

Тема создания новых политических партий в стране становится все более актуальной с приближением парламентских выборов 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T20:40+0400

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грузия

политика

новости

анна нацвлишвили

бидзина иванишвили

хатуна самнидзе

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Новая политическая партия "Поколения для Грузии" появилась в стране – основателем ее является бывший член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шота Шавелашвили. Шавелашвили заявляет, что начинает независимую политическую игру, однако не исключает сотрудничества с "Грузинской мечтой" в случае возвращения в политику ее основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили. Свою новую партию Шота Шавелашвили официально зарегистрировал 23 мая. Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной из-за кулис. Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, однако при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера в процесс управления страной. Реакция оппозиции Депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили считает, что создание новой партии является бутафорией. Раскол в "Нацдвижении" набирает обороты – что происходит в оппозиционной партии Грузии >>По ее словам, партия "Грузинская мечта" намерена любым образом сохранить власть и создать "ощущение ее многоголосия". "Но я не знаю, сколько людей в Грузии знают фамилию Шавелашвили… Трудно вспомнить, чем он запомнился общественности. Поэтому не думаю, что подобные бутафорные процессы чем-то помогут ей сохранить власть", – сказала журналистам Нацвлишвили. Ответ "Грузинской мечты" Между тем в правящей партии утверждают, что "Грузинская мечта" не нуждается в создании партий-сателлитов. При этом, по словам депутата от большинства Маки Бочоришвили, у всех есть право заниматься политической деятельностью. Грузия выполнила почти все рекомендации Евросоюза – глава парламента >>"Никакие партии-сателлиты "Грузинской мечте" не нужны – это раз. И второе – у Грузии есть очень хорошее законодательство, которое регулирует политическую деятельность в Грузии, и все желающие быть в политике, безусловно, если это соответствует законодательству Грузии, имеют на право заниматься этим делом", – отметила Бочоришвили. Активизация перед выборами Вопрос создания новых политических партий становится все более актуальным с приближением парламентских выборов, которые должны пройти в стране в 2024 году. Ранее лидер "Республиканской партии Грузии", депутат парламента Хатуна Самнидзе заявила, что есть информация о создании в Грузии новой политической партии.По ее словам, команду новой партии сформирует экс-председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Создание новой партии, а также сотрудничество с ней не исключила и покинувшая ранее ряды "Нацдвижения" депутат Хатия Деканоидзе, которая считает, что политический ландшафт страны должен быть перестроен.Между тем, по опросам общественного мнения, "Единое национальное движение" сохраняет за собой статус второй по популярности в Грузии партии, правда, с большим отрывом от правящей "Грузинской мечты". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, анна нацвлишвили, бидзина иванишвили, хатуна самнидзе, грузинская мечта