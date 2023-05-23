https://sputnik-georgia.ru/20230523/raskol-v-natsdvizhenii-nabiraet-oboroty--chto-proiskhodit-v-oppozitsionnoy-partii-gruzii-277932883.html
Раскол в "Нацдвижении" набирает обороты – что происходит в оппозиционной партии Грузии
Раскол в "Нацдвижении" набирает обороты – что происходит в оппозиционной партии Грузии
Мнение сторонников бывшего и действующего лидеров крупнейшей оппозиционной партии Грузии о внутрипартийных выборах разделилось 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T14:24+0400
2023-05-23T14:24+0400
2023-05-23T14:56+0400
политика
новости
грузия
давид кезерашвили
вано мерабишвили
ника мелия
леван хабеишвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Внутренние выборы, прошедшие в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", еще больше усилили противостояние внутри партии. Выборы председателей городских организаций в 63 районах страны и членов политсовета завершились в "Национальном движение" накануне. Как заявил председатель партии Леван Хабеишвили, 90% политсовета партии укомплектовано. Недоверие к результатам выборов выразил экс-лидер партии Ника Мелия и его сторонники. По его словам, по этому поводу они даже направили письмо новому менеджменту партии. Ранее Мелия заявил, что за председателем партии Леваном Хабеишвили стоят неформальные лидеры – заочно осужденный экс-министр обороны, бизнесмен и владелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, уже отбывший тюремное наказание, а также бывший министр юстиции и генпрокурора страны Зураб Адеишвили, также заочно осужденный на родине.Команда ХабеишвилиОбвинения отрицают представители команды действующего председателя "Национального движения". При этом он отметил, что у них нет желания и намерений ни с кем вступать в конфронтацию. Лидер "Грузинской мечты" рассказал, кто на самом деле стоит во главе "Нацдвижения">>"Конфронтация с партией означает, что ты хочешь плохого для партии, и когда вчера ты был членом партии, а сегодня ... когда ты занят оскорблением партии, думаю, что ты больше не должен считать себя членом этой партии", – отметил Ботковели. Ситуацию в главной оппозиционной партии прокомментировали в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что на этот раз в партии победили самые деструктивные силы. "Мелия пытается спасти имидж "Нацдвижения" и сохранить тех людей вокруг себя, с которыми думал изменить систему, которую еще давно сформировал Саакашвили. Сегодня мы видим два крыла, которые в соревновании, кто обладает более разрушительной силой, большей деструкцией, победил клан Кезерашвили", – заявил Вольский журналистам. Что происходит в "Нацдвижении"? "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают Кезерашвили и Мерабишвили. Последний победил на внутрипартийных выборах и сменил Мелия на посту председателя партии. Расколется ли главная оппозиционная партия Грузии окончательно – Мелия раскрыл свой план>>Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы. Кто такие Кезерашвили, Мерабишвили и Адеишвили? В начале апреля Кезерашвили дал интервью, основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и, при желании с их стороны, готов помогать. Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию. Что не поделили лидеры самой крупной оппозиционной партии Грузии >>В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. На стадии судебного рассмотрения находятся еще два дела. Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Что касается Мерабишвили, то лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. Кезерашвили как СПИД для "Нацдвижения" – Мелия >>За последнее время Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии, главная цель которых – смена власти в Грузии. Между тем в ответ на это в "Нацдвижении" заявили, что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии. Что касается Адеишвили, который входил в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делами и заочно приговорен к шести годам заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, давид кезерашвили, вано мерабишвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое нацдвижение
Раскол в "Нацдвижении" набирает обороты – что происходит в оппозиционной партии Грузии
14:24 23.05.2023 (обновлено: 14:56 23.05.2023)
Мнение сторонников бывшего и действующего лидеров крупнейшей оппозиционной партии Грузии о внутрипартийных выборах разделилось
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Внутренние выборы, прошедшие в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", еще больше усилили противостояние внутри партии.
Выборы председателей городских организаций в 63 районах страны и членов политсовета завершились в "Национальном движение" накануне. Как заявил председатель партии Леван Хабеишвили, 90% политсовета партии укомплектовано. Недоверие к результатам выборов выразил экс-лидер партии Ника Мелия и его сторонники.
"Изначально мы утверждали, что из-за политической ситуации в стране эти выборы не будут наилучшим образом отвечать интересам партии, и мы не считали необходимым проводить эти выборы", – заявил член ЕНД Дмитрий Бидзинашвили в эфире телеканала "Рустави 2".
По его словам, по этому поводу они даже направили письмо новому менеджменту партии.
"То теневое правление, узкая группа, которая, к сожалению, уже есть в партии, решила, что сейчас настало время получить как можно больше кресел в партии и назначить собственных сторонников и друзей на должности", – отметил Бидзинашвили.
Ранее Мелия заявил, что за председателем партии Леваном Хабеишвили стоят неформальные лидеры – заочно осужденный экс-министр обороны, бизнесмен и владелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, уже отбывший тюремное наказание, а также бывший министр юстиции и генпрокурора страны Зураб Адеишвили, также заочно осужденный на родине.
Команда Хабеишвили
Обвинения отрицают представители команды действующего председателя "Национального движения".
"Думаю, что этот процесс и выборы, которые были проведены в регионах, послужат и служат усилению "Национального движения", – заявил заместитель председателя ЕНД Георгий Ботковели в эфире "Рустави 2".
При этом он отметил, что у них нет желания и намерений ни с кем вступать в конфронтацию.
"Конфронтация с партией означает, что ты хочешь плохого для партии, и когда вчера ты был членом партии, а сегодня ... когда ты занят оскорблением партии, думаю, что ты больше не должен считать себя членом этой партии", – отметил Ботковели.
Ситуацию в главной оппозиционной партии прокомментировали в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что на этот раз в партии победили самые деструктивные силы.
"Мелия пытается спасти имидж "Нацдвижения" и сохранить тех людей вокруг себя, с которыми думал изменить систему, которую еще давно сформировал Саакашвили. Сегодня мы видим два крыла, которые в соревновании, кто обладает более разрушительной силой, большей деструкцией, победил клан Кезерашвили", – заявил Вольский журналистам.
Что происходит в "Нацдвижении"?
"Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают Кезерашвили и Мерабишвили. Последний победил на внутрипартийных выборах и сменил Мелия на посту председателя партии.
Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.
Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы.
Кто такие Кезерашвили, Мерабишвили и Адеишвили?
В начале апреля Кезерашвили дал интервью, основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и, при желании с их стороны, готов помогать.
Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. На стадии судебного рассмотрения находятся еще два дела.
Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры.
Что касается Мерабишвили, то лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев.
За последнее время Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии, главная цель которых – смена власти в Грузии.
Между тем в ответ на это в "Нацдвижении" заявили, что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии.
Что касается Адеишвили, который входил в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство.
Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делами и заочно приговорен к шести годам заключения.