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Вопросы доступности здравоохранения в Грузии обсудил Азарашвили с главой ВОЗ
Вопросы доступности здравоохранения в Грузии обсудил Азарашвили с главой ВОЗ
Гебрейесус выразил готовность углубить сотрудничество с Грузией 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T21:14+0400
2023-05-23T21:23+0400
зураб азарашвили
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новости
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Реформы, проведенные для повышения доступа к высококачественным лекарствам и здравоохранению, обсудил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили с директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом, сообщают в ведомстве. Азарашвили находится в Швейцарии с официальным визитом. Он принял участие в 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Корь в Грузии – страна на грани серьезных последствий &gt;&gt;На встрече Азарашвили рассказал о введении в Грузии международной системы DRG (Diagnostic Related Group). Для улучшения медсервисов Минздрав страны с ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Министр отметил, что с 1 ноября 2022 года определены стандартизированные цены на медуслуги, которые одинаковы во всех медицинских учреждениях страны. Данная реформа осуществилась с помощью активного сотрудничества с ВОЗ. На встрече также рассмотрели перспективы развития госпрограммы всеобщего здравоохранения, планы, нацстратегию защиты здравоохранения, которая устанавливает курс развития системы сферы до 2030 года и определяет ее стратегические направления. Азарашвили также ознакомил Гебрейесуса с достижениями госпрограммы гепатита С и отметил, что ведомство активно работает над тем, чтобы в этом году к данной программе добавился компонент гепатита В. Гебрейесус выразил готовность углубить сотрудничество с Грузией. В свою очередь Азарашвили поблагодарил главу ВОЗ за оказанную помощь. Работа за 2022 год и планы на будущее – глава Минздрава Грузии отчитался перед депутатами &gt;&gt;На встрече присутствовали постоянный представитель Грузии в Женеве Александре Маисурадзе, члены европейского регионального офиса ВОЗ, международных организаций и отделения ООН. Сессия всемирной ассамблеи здравоохранения началась 21 мая и завершится 30 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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зураб азарашвили, минздрав, швейцария, женева, общество, новости, грузия, всемирная организация здравоохранения
зураб азарашвили, минздрав, швейцария, женева, общество, новости, грузия, всемирная организация здравоохранения

Вопросы доступности здравоохранения в Грузии обсудил Азарашвили с главой ВОЗ

21:14 23.05.2023 (обновлено: 21:23 23.05.2023)
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВопросы доступности здравоохранения в Грузии обсудил Азарашвили с главой ВОЗ
Вопросы доступности здравоохранения в Грузии обсудил Азарашвили с главой ВОЗ - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2023
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
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Гебрейесус выразил готовность углубить сотрудничество с Грузией
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Реформы, проведенные для повышения доступа к высококачественным лекарствам и здравоохранению, обсудил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили с директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом, сообщают в ведомстве.
Азарашвили находится в Швейцарии с официальным визитом. Он принял участие в 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Корь в Грузии – страна на грани серьезных последствий >>
На встрече Азарашвили рассказал о введении в Грузии международной системы DRG (Diagnostic Related Group).
Для улучшения медсервисов Минздрав страны с ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВопросы доступности здравоохранения в Грузии обсудил Азарашвили с главой ВОЗ
Вопросы доступности здравоохранения в Грузии обсудил Азарашвили с главой ВОЗ - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2023
Вопросы доступности здравоохранения в Грузии обсудил Азарашвили с главой ВОЗ
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Министр отметил, что с 1 ноября 2022 года определены стандартизированные цены на медуслуги, которые одинаковы во всех медицинских учреждениях страны. Данная реформа осуществилась с помощью активного сотрудничества с ВОЗ.
На встрече также рассмотрели перспективы развития госпрограммы всеобщего здравоохранения, планы, нацстратегию защиты здравоохранения, которая устанавливает курс развития системы сферы до 2030 года и определяет ее стратегические направления.
Азарашвили также ознакомил Гебрейесуса с достижениями госпрограммы гепатита С и отметил, что ведомство активно работает над тем, чтобы в этом году к данной программе добавился компонент гепатита В.
Гебрейесус выразил готовность углубить сотрудничество с Грузией. В свою очередь Азарашвили поблагодарил главу ВОЗ за оказанную помощь.
Работа за 2022 год и планы на будущее – глава Минздрава Грузии отчитался перед депутатами >>
На встрече присутствовали постоянный представитель Грузии в Женеве Александре Маисурадзе, члены европейского регионального офиса ВОЗ, международных организаций и отделения ООН.
Сессия всемирной ассамблеи здравоохранения началась 21 мая и завершится 30 мая.
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