https://sputnik-georgia.ru/20230519/prodelannaya-rabota-i-plany-minzdrava-gruzii-277845373.html

Проделанная работа и планы Минздрава Грузии

Проделанная работа и планы Минздрава Грузии

Министр рассказал как о работе, проделанной ведомством за последнее время, так и о том, какие важные проекты планируется осуществить в ближайшее время 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T18:25+0400

2023-05-19T18:25+0400

2023-05-19T18:25+0400

грузия

общество

новости

зураб азарашвили

минздрав

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Внедрение международного стандарта в клиниках, программа всеобщего здравоохранения, открытие национальной лаборатории лекарств и многие другие вопросы вошли в список тем, которые затронул глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили во время своего выступления в парламенте в формате "час министра". На сегодняшний день Минздрав Грузии осуществляет 23 целевые госпрограммы, с помощью которых в 2022 году было осуществлено более 2,2 миллиона медицинских услуг, которые получили более 600 тысяч человек. На проект было выделено 600 миллионов лари (около 240 миллиона долларов).Международная аккредитацияБольшая часть медицинских учреждений Грузии активно готовится к получению международной аккредитации, которая с 2025 года станет обязательным условием для участия в госпрограмме всеобщего здравоохранения, сообщил министр.Новые правила для клиник вводит Минздрав Грузии>>По словам Азарашвили, внедрением международной аккредитации клиник Минздрав Грузии, с одной стороны, будет содействовать безопасному лечению граждан, а с другой – направит госбюджет на финансирование качественных медсервисов. Программа всеобщего здравоохраненияВ 2022 году значительно увеличилось количество медсервисов, финансируемых госпрограммой всеобщего здравоохранения, отметил Азарашвили. В 2023 году увеличен бюджет программы, он составляет 880 миллионов лари (более 315 миллионов долларов). В рамках программы Минздрав снял возрастное ограничение на финансирование дефибрилляторов и абляций (метод лечения нарушений сердечного ритма – ред.). Программа всеобщего здравоохранения обслужила 94% жителей Грузии – Минздрав>>Кроме того, финансирование онкологических заболеваний увеличено до 25 тысяч лари в год (около 10 тысяч долларов) для каждого пациента.В программу всеобщего здравоохранения внесли и компонент лечения врожденного порока сердца, а также восстановления после инсульта, черепно-мозговых травм и повреждений костного мозга. Бюджет этого компонента каждый год составит 11 миллионов лари (около 4,5 миллиона долларов). Впервые в Грузии утверждена "Стратегия развития реабилитационного обслуживания 2023-2027 гг." Она подготовлена при поддержке международных партнеров, отметил Азарашвили. МедикаментыМинистр также коснулся темы введения референтных цен на лекарства. По его словам, большая доля расходов населения традиционно приходилась именно на медикаменты. Цены на лекарства чаще были непрогнозируемыми, постоянно менялись и в основном зависели от субъективных факторов. Референтные цены подразумевают максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. Новшество коснулось более 1,6 медикаментов. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%. Почему у грузинских фармкомпаний возникли проблемы с закупкой лекарств в Турции?>>Азарашвили отметил, что Минздрав в беспрерывном режиме ведет мониторинг за тем, чтобы аптеки не нарушали условия, предусмотренные новым правилом. Важным решением Азарашвили назвал и открытие турецкого фармрынка. По его словам, таким образом каждый год население может сэкономить 200 миллионов лари (около 80 миллионов долларов). На данный момент в аптеках Грузии доступны более 650 наименований турецких лекарств, которые стоят на 60-80% меньше, чем европейские. "Показатель потребления турецких медикаментов высокий, и это прямо отразилось на сокращении расходов и эффективности лечения каждого потребителя", – подчеркнул Азарашвили. Национальная лаборатория лекарствМинистр особо выделил и открытие национальной лаборатории лекарств. По его словам, это один из важнейших шагов для контроля качества медикаментов в стране. Как отметил министр, лаборатория за короткое время была оснащена современной техникой и укомплектована квалифицированными кадрами. Как будет работать новая гослаборатория качества лекарств Грузии?>>На данный момент идет активная работа над тем, чтобы лаборатория смогла приобрести международный сертификат и аккредитацию. Программа реферальной помощиМинистр здравоохранения также рассказал, что в 2022-2023 годах в рамках программы реферальной помощи, которая подразумевает перевод пациентов на лечение в другую клинику или в другую страну, государство профинансировало медсервисы на сумму более 110 миллионов лари (около 45 миллионов долларов). Из них более 25 миллионов лари (около 10 миллионов долларов) были потрачены на онкологические сервисы и медикаменты. В результате 11 тысяч граждан могли пройти дорогостоящее лечение. Когда начнется госпрограмма бесплатного лечения детей с онкозаболеваниями?>>Азарашвили пояснил, что бюджет программы реферальной помощи увеличился на 95%. Следовательно, увеличен масштаб финансирования граждан Грузии как внутри страны, так и за рубежом.По словам министра, для того чтобы у граждан был доступ к таким медсервисы, которые пока недоступны в Грузии, Минздрав углубил сотрудничество с клиниками Турции, Испании и Израиля. Именно в больницы этих стран чаще всего отправляются граждане Грузии с онкозаболеваниями. В 2022-2023 годах в рамках данной программы было выделено более 14 миллионов лари (5,5 миллиона долларов), отметил Азарашвили. Госпрограмма управления диабетомАзарашвили также заострил внимание на тех изменениях, которые были осуществлены в рамках госпрограммы управления диабетом. По его словам, если десять лет назад бюджет программы составлял 5 миллионов лари, то в 2023 году он вырос в шесть раз и превысил 30 миллионов лари (более 10 миллионов долларов). Всемирный день борьбы с диабетом – какие госуслуги получают пациенты в Грузии>>Выросла и географическая доступность этой программы. В частности, ранее она была доступна только в трех медучреждениях столицы. А сегодня она, помимо Тбилиси, доступна в регионах Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, Имерети и в Аджарии. С мая 2022 года Минздрав начал выдачу устройств непрерывного мониторинга глюкозы (CGM). На это из бюджета выделено около 6 миллионов лари (около 2,5 миллиона долларов). Устройствами на данный момент пользуются более 700 детей в возрасте до 18 лет. Госпрограмма управления редкими заболеваниями и трансплантацияМинистр также подчеркнул, что бюджет программы управления редкими заболеваниями в течение последних десяти лет составлял 3 миллиона лари в год (боле 1 миллиона долларов), а на сегодняшний день данная сумма увеличена до 30 миллионов (более 10 миллионов долларов). Минздрав Грузии готов ускорить допуск препарата для лечения низкорослости>>Азарашвили коснулся и программы трансплантации, которая началась с 2022 года. По его словам, уже профинансировано 16 трансплантаций на сумму более 2 миллионов лари (около 800 тысяч долларов). На шесть операций по трансплантации печени выделено более 400 тысяч лари (около 160 тысяч долларов), а на 51 операцию по трансплантации почки – 1 миллион лари (около 400 тысяч долларов). Социально незащищенныеВ 2023 году дети из социально незащищенных семей Грузии получат финансовую помощь, общая сумма которой составит около 500 миллионов лари (около 200 миллионов долларов). С 2022 года эти дети получают денежную помощь в размере 150 лари в месяц (60 долларов), а с июля 2023 года данная сумма возрастет до 200 лари (около 80 долларов). Бюджет программы в 2023 году составляет 66 миллионов лари (более 25 миллионов долларов), что на 15 миллионов (более 5 миллионов долларов) больше по сравнению с бюджетом прошлого года. МедучрежденияСреди планов Минздрава и преображение Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе, т. н. республиканской больницы. По словам Азарашвили, через несколько лет клиника станет медицинским комплексом высокого уровня с самой развитой инфраструктурой и большими возможностями. Клиника будет рассчитана на 500 коек, в нее войдет и центральный банк крови. В республиканской больнице также разместится центр онкогематологии. Конец протестам – сменился директор Республиканской больницы в Тбилиси>>Среди планов также открытие нового здания Тбилисской инфекционной больницы. Министр уверяет, что работы завершатся до конца 2023 года. Медучреждение оснастят современными технологиями, которые полностью будут отвечать стандартам инфекционной больницы. В больнице разместят как детские отделения, так и отделения для взрослых. Здесь же будет лаборатория, соответствующая высоким стандартам. ДругоеУсиление профессии парамедиков (врач/фельдшер "скорой помощи") Азарашвили назвал одним из важных шагов в направлении развития скорой медицинской помощи. Для переподготовленных врачей и парамедиков Минздрав приобрел специальные медицинские мотоциклы, с помощью которых персоналу удается быстрее добираться до мест назначения, в том числе и в курортных зонах.Одним из самых важных достижений для сферы здравоохранения Грузии Азарашвили считает расширение географического доступа сервиса диализа (заместительная почечная терапия). Он доступен в 39 медучреждениях страны, планируется добавление еще 12 центров. В 2022 году этот сервис добавился в Местиа, Казбеги, Тианети, Амбролаури и Ланчхути. Как отметил министр, это был важнейший прогресс, который является жизненно важным для жителей высокогорья Грузии, заключил министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, зураб азарашвили, минздрав