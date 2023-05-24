https://sputnik-georgia.ru/20230524/chto-my-edim-v-gruzii-vyyavili-bolee-100-narusheniy-reglamenta-moloka-meda-i-funduka-277967545.html
Что мы едим: в Грузии выявили более 100 нарушений регламента молока, меда и фундука
Что мы едим: в Грузии выявили более 100 нарушений регламента молока, меда и фундука
Бизнес-операторы страны были оштрафованы по ряду нарушений 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T13:38+0400
2023-05-24T13:38+0400
2023-05-24T13:38+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
агентство продовольственной безопасности азербайджана
продукты питания
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Число нарушений технического регламента молока и молочных продуктов, меда и фундука в период с 1 января 2021 года по 16 мая 2023 года в Грузии составило 101 случай, сообщает Palitra News. Власти Грузии взяли курс на защиту прав потребителей и провели целый ряд мероприятий по обеспечению безопасности продуктов питания в 2015 году, ужесточив контроль на потребительском рынке. По данным Национального агентства продовольствия, зафиксировано 89 фактов нарушения регламента молока и молочных продуктов, нарушение одного регламента меда и 11 – фундука. Опасные фрукты – в Тбилиси растут случаи отравления >>По официальной информации, из 101 случая нарушения технических регламентов в 82 случаях выписаны штрафы, в 6 случаях компания получила предупреждение, в 13 случаях применены дополнительные санкции, пишет телеканал. Бизнес-операторы были оштрафованы в основном за критическое несоответствие, нарушение правил этикетирования, нарушение температурного режима, нарушение правил предоставления информации о продовольствии потребителям и несоблюдение указаний Агентства. Постановлением правительства Грузии 1 августа 2015 года был утвержден "Технический регламент о молоке и молочных продуктах", согласно которому на продукции, которая содержит растительный жир, запрещается использовать термин "молочный продукт". С 1 июля 2017 года в Грузии вступили в силу изменения в "Технический регламент о молоке и молочных продуктах", согласно которому продукты, созданные из сухого молока, больше не смогут называть сыром. Производство улиток расширяется в Грузии >>С первого июля 2015 года задействован технический регламент "О меде". Еврокомиссия положительно оценила контрольную систему Грузии и дала производителям меда возможность, в случае соблюдения соответствующих стандартов, поставлять свою продукцию на европейский рынок. Задействован технический регламент меда, что будет содействовать стимулированию экспорта грузинского меда на другие рынки. В Грузии с 1 июля в силу вступил закон "Об этикетировании генетически модифицированных организмов и изготовленных из них генномодифицированных продуктов, предназначенных для питания и корма животных".Его цель – информирование потребителя о существовании в продукте генетически модифицированных организмов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, агентство продовольственной безопасности азербайджана, продукты питания
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, агентство продовольственной безопасности азербайджана, продукты питания
Что мы едим: в Грузии выявили более 100 нарушений регламента молока, меда и фундука
Бизнес-операторы страны были оштрафованы по ряду нарушений
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Число нарушений технического регламента молока и молочных продуктов, меда и фундука в период с 1 января 2021 года по 16 мая 2023 года в Грузии составило 101 случай, сообщает Palitra News.
Власти Грузии взяли курс на защиту прав потребителей и провели целый ряд мероприятий по обеспечению безопасности продуктов питания в 2015 году, ужесточив контроль на потребительском рынке.
По данным Национального агентства продовольствия, зафиксировано 89 фактов нарушения регламента молока и молочных продуктов, нарушение одного регламента меда и 11 – фундука.
По официальной информации, из 101 случая нарушения технических регламентов в 82 случаях выписаны штрафы, в 6 случаях компания получила предупреждение, в 13 случаях применены дополнительные санкции, пишет
телеканал.
Бизнес-операторы были оштрафованы в основном за критическое несоответствие, нарушение правил этикетирования, нарушение температурного режима, нарушение правил предоставления информации о продовольствии потребителям и несоблюдение указаний Агентства.
Постановлением правительства Грузии 1 августа 2015 года был утвержден "Технический регламент о молоке и молочных продуктах", согласно которому на продукции, которая содержит растительный жир, запрещается использовать термин "молочный продукт".
С 1 июля 2017 года в Грузии вступили в силу изменения в "Технический регламент о молоке и молочных продуктах", согласно которому продукты, созданные из сухого молока, больше не смогут называть сыром.
С первого июля 2015 года задействован технический регламент "О меде". Еврокомиссия положительно оценила контрольную систему Грузии и дала производителям меда возможность, в случае соблюдения соответствующих стандартов, поставлять свою продукцию на европейский рынок.
Задействован технический регламент меда, что будет содействовать стимулированию экспорта грузинского меда на другие рынки.
В Грузии с 1 июля в силу вступил закон "Об этикетировании генетически модифицированных организмов и изготовленных из них генномодифицированных продуктов, предназначенных для питания и корма животных".
Его цель – информирование потребителя о существовании в продукте генетически модифицированных организмов.