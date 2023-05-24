https://sputnik-georgia.ru/20230524/den-nezavisimosti-gruzii-26-maya-kakie-prazdnichnye-meropriyatiya-zhdut-gostey-277965553.html
День независимости Грузии 26 мая: какие праздничные мероприятия ждут гостей?
День независимости Грузии 26 мая: какие праздничные мероприятия ждут гостей?
Праздничные мероприятия пройдут в столице и других городах страны 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T11:41+0400
2023-05-24T11:41+0400
2023-05-24T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Празднование Дня независимости Грузии 26 мая начнется с принятия призывниками присяги в Тбилиси и еще десяти городах страны, сообщает администрация правительства Грузии. Вместе с церемонией приведения к военной присяге на проспекте Руставели пройдут различными мероприятиями под девизом "Этот день наш". Выставка "Первая Демократическая Республика Грузия" открывается в Тбилиси >>На центральном проспекте столицы организуют познавательные, развлекательные, спортивные и детские пространства. Откроются литературные кафе, где будут представлены писатели и поэты. В течение дня на Руставели также устроят ярмарку продукции стартапов. В 17:10, во время провозглашения независимости Грузии, 300 детей исполнят гимн Грузии на площади Свободы. Мероприятия, посвященные Дню независимости, завершатся гала-концертом на площади Первой Республики в 20:00. Что касается муниципалитетов, то, по данным администрации правительства, в 15 городах представят тематические стенды министерств. Правительство подготовило клип по случаю Дня независимости Грузии >>Так, МВД Грузии представит свой стенд в Аджарии, а министерство экономики и устойчивого развития совместно с Национальной администрацией туризма будут представлены в Зугдиди и Телави. С полной программой мероприятий по городам можно ознакомиться на сайте правительства Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, аджария, зугдиди, грузия, новости, общество, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости, день независимости
тбилиси, аджария, зугдиди, грузия, новости, общество, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости, день независимости
День независимости Грузии 26 мая: какие праздничные мероприятия ждут гостей?
11:41 24.05.2023 (обновлено: 11:48 24.05.2023)
Праздничные мероприятия пройдут в столице и других городах страны
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Празднование Дня независимости Грузии 26 мая начнется с принятия призывниками присяги в Тбилиси и еще десяти городах страны, сообщает администрация правительства Грузии.
Вместе с церемонией приведения к военной присяге на проспекте Руставели пройдут различными мероприятиями под девизом "Этот день наш".
На центральном проспекте столицы организуют познавательные, развлекательные, спортивные и детские пространства. Откроются литературные кафе, где будут представлены писатели и поэты. В течение дня на Руставели также устроят ярмарку продукции стартапов.
В 17:10, во время провозглашения независимости Грузии, 300 детей исполнят гимн Грузии на площади Свободы.
Мероприятия, посвященные Дню независимости, завершатся гала-концертом на площади Первой Республики в 20:00.
Что касается муниципалитетов, то, по данным администрации правительства, в 15 городах представят тематические стенды министерств.
Так, МВД Грузии представит свой стенд в Аджарии, а министерство экономики и устойчивого развития совместно с Национальной администрацией туризма будут представлены в Зугдиди и Телави.
С полной программой мероприятий по городам можно ознакомиться на сайте
правительства Грузии.