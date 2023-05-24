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День независимости Грузии 26 мая: какие праздничные мероприятия ждут гостей?

День независимости Грузии 26 мая: какие праздничные мероприятия ждут гостей?

Праздничные мероприятия пройдут в столице и других городах страны 24.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Празднование Дня независимости Грузии 26 мая начнется с принятия призывниками присяги в Тбилиси и еще десяти городах страны, сообщает администрация правительства Грузии. Вместе с церемонией приведения к военной присяге на проспекте Руставели пройдут различными мероприятиями под девизом "Этот день наш". Выставка "Первая Демократическая Республика Грузия" открывается в Тбилиси >>На центральном проспекте столицы организуют познавательные, развлекательные, спортивные и детские пространства. Откроются литературные кафе, где будут представлены писатели и поэты. В течение дня на Руставели также устроят ярмарку продукции стартапов. В 17:10, во время провозглашения независимости Грузии, 300 детей исполнят гимн Грузии на площади Свободы. Мероприятия, посвященные Дню независимости, завершатся гала-концертом на площади Первой Республики в 20:00. Что касается муниципалитетов, то, по данным администрации правительства, в 15 городах представят тематические стенды министерств. Правительство подготовило клип по случаю Дня независимости Грузии >>Так, МВД Грузии представит свой стенд в Аджарии, а министерство экономики и устойчивого развития совместно с Национальной администрацией туризма будут представлены в Зугдиди и Телави. С полной программой мероприятий по городам можно ознакомиться на сайте правительства Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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