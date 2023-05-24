https://sputnik-georgia.ru/20230524/gruziya-gotovitsya-k-che-po-futbolu-u-21--v-adzharii-postroeny-novye-stadiony-277994141.html
Грузия готовится к ЧЕ по футболу U-21 – в Аджарии построены новые стадионы
Грузия готовится к ЧЕ по футболу U-21 – в Аджарии построены новые стадионы
Всего к чемпионату Европы по футболу U-21 в Тбилиси и регионах подготовлены 12 спортивных объектов в дополнение к уже существующим 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T21:59+0400
2023-05-24T21:59+0400
2023-05-24T21:59+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Новые тренировочные и запасные стадионы стандарта УЕФА построены в Батуми и Кобулети (регион Аджария) специально к чемпионату Европы по футболу среди юношей U-21, который принимает Грузия. Чемпионат Европы U-21 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры чемпионата примут три города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия примет Румыния. Турнир подобного масштаба в Грузии еще не проводился. Еще несколько стадионов в Тбилиси, Кутаиси и Цхалтубо были отремонтированы. Ремонтно-строительные работы были выполнены Фондом муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры, на что правительством Грузии было выделено 100 миллионов лари (400 тысяч долларов). Налоговые льготы могут ввести в Грузии к ЧЕ по футболу U-21 >>Работы проводились с привлечением и мониторингом УЕФА. Специалистам предстоит отделка стадионов и тестирование. Всего к чемпионату Европы по футболу U-21 в Тбилиси и регионах подготовлены 12 спортивных объектов в дополнение к уже существующим. Согласно постановлению правительства, новые объекты появятся в Тбилиси, Сагурамо, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, уефа, фонд муниципального развития, аджария, батуми, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу
грузия, новости, спорт, уефа, фонд муниципального развития, аджария, батуми, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу
Грузия готовится к ЧЕ по футболу U-21 – в Аджарии построены новые стадионы
Всего к чемпионату Европы по футболу U-21 в Тбилиси и регионах подготовлены 12 спортивных объектов в дополнение к уже существующим
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Новые тренировочные и запасные стадионы стандарта УЕФА построены в Батуми и Кобулети (регион Аджария) специально к чемпионату Европы по футболу среди юношей U-21, который принимает Грузия.
Чемпионат Европы U-21 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры чемпионата примут три города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия примет Румыния. Турнир подобного масштаба в Грузии еще не проводился.
"Все стадионы оборудованы травяным покрытием стандарта УЕФА и соответствующей системой орошения и дренажа. Британские компании (Labosport и SIS Pitches) выполнили проектирование, обустройство и контроль травяного покрова", – говорится в сообщении правительства Аджарии.
Еще несколько стадионов в Тбилиси, Кутаиси и Цхалтубо были отремонтированы.
Ремонтно-строительные работы были выполнены Фондом муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры, на что правительством Грузии было выделено 100 миллионов лари (400 тысяч долларов).
Работы проводились с привлечением и мониторингом УЕФА. Специалистам предстоит отделка стадионов и тестирование.
Всего к чемпионату Европы по футболу U-21 в Тбилиси и регионах подготовлены 12 спортивных объектов в дополнение к уже существующим. Согласно постановлению правительства, новые объекты появятся в Тбилиси, Сагурамо, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми.