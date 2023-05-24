https://sputnik-georgia.ru/20230524/otlozhat-li-v-gruzii-zapusk-energobirzhi-v-shestoy-raz--otvet-glavy-regulyatora-277993413.html

Отложат ли в Грузии запуск энергобиржи в шестой раз – ответ главы регулятора

Отложат ли в Грузии запуск энергобиржи в шестой раз – ответ главы регулятора

Вызовы, о которых шла речь во время предыдущей отсрочки, все еще остаются, – это конфликт в регионе, из-за которого цены на энергоносители выросли, заявил... 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T21:35+0400

2023-05-24T21:35+0400

2023-05-24T21:35+0400

грузия

новости

экономика

давид нармания

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Запуск энергетической биржи в Грузии несет в себе определенные риски, и решение ее открытия или отсрочки должно принять правительство, заявил глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC Давид Нармания. Новая энергетическая биржа с ежедневными торгами должна была заработать в Грузии с 1 апреля 2023 года. Дата запуска рынка электроэнергии переносилась пять раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Теперь ее запуск запланирован на 1 июля 2023 года. Как пояснил Нармания, вызовы, о которых шла речь во время предыдущей отсрочки, все еще остаются, – это конфликт в регионе, из-за которого цены на энергоносители выросли. "В том числе и в Турции киловатт-час энергии стоил на некоторых дневных рынках 20-21 цент. Сейчас он в пределах 8-9 центов, он значительно снижен. Однако определенная так называемая труднопрогнозируемая и турбулентная обстановка в регионе все же сохраняется", – заявил Нармания. По его словам, другие соседние Грузии страны смотрят на цены Турции и следуют этой стоимости. Энергобиржа в полной готовности – глава регулирующей Комиссии >>"Иногда, когда возникает паническая ситуация, паника на рынках тоже увеличивает цену, а когда у нас не хватает производства энергии и мы целыми месяцами зависим от импорта из соседних стран, в этих условиях, конечно, открытие рынка содержит определенные риски", – сказал глава регулятора. К этому времени, по его словам, готова как государственная электросистема, которая должна заниматься вопросами балансирования и технического обеспечения, и готова собственно биржа, платформа, где электроэнергия должна покупаться и продаваться, а также бизнес-сектор, который будет принимать участие в торгах. "Его тестирование интенсивно проходило в последние месяцы. Дата открытия рынка утверждена концепцией правительства. Рынок должен открыться 1 июля. Поэтому, если правительство не внесет никаких изменений в эту модель, система готовится к открытию", – заявил он. Новая биржа – новые возможности Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве. Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства. Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиции в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным. Энергонезависимость как приоритет – в Грузии продолжат развивать местную генерацию >>Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии – ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения. Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации. Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, давид нармания, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, энергетика грузии