https://sputnik-georgia.ru/20230522/kak-smyagchenie-monetarnoy-politiki-otrazitsya-na-kreditnyy-rynok-gruzii--mnenie-ekspertov-277894202.html
Как смягчение монетарной политики отразится на кредитном рынке Грузии – мнение экспертов
Как смягчение монетарной политики отразится на кредитном рынке Грузии – мнение экспертов
Финансовый сектор будет постепенно снижать процентные ставки, и, по прогнозам, к концу года процентные ставки по кредитам в лари должны снизиться, считают... 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T07:01+0400
2023-05-22T07:01+0400
2023-05-22T07:53+0400
грузия
новости
экономика
ассоциация банков грузии
национальный банк грузии
ставка рефинансирования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/97/234069725_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_96243591a4757c7f0a15d7a4fce39d6b.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Продолжение смягчения монетарной политики Грузии приведет к снижению процентных ставок в лари в финансовом секторе до конца года, заявил президент Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Замгендиректора и финансовый директор Liberty Bank Вато Бабунашвили считает смягчение монетарной политики правильным ходом со стороны регулятора, и правильным сигналом для экономики Грузии, отметив, что несмотря на это, ставка рефинансирования остается высокой. "Верю, что в этом году поэтапно произойдет еще несколько снижений… Через несколько этапов, уверен, что это отразится и на рыночные ставки", заявил Бабунашвили. Эксперты ожидают, что финансовый сектор будет постепенно снижать процентные ставки, и, по прогнозам, к концу года процентные ставки по кредитам в лари должны снизиться. Нацбанк Грузии смягчил монетарную политику >>Как заявил Нацбанк, на рынке все еще есть некоторые риски, и именно с сними связано снижение процентной ставки всего на 0,5%. По ее словам, в последнее время на рынке труда наблюдается рост заработной платы, что приводит к увеличению расходов на персонал в производстве. Исходя из этого, регулятор внимательно следит за этими тенденциями, так как это может создать инфляционное давление. Вопрос насколько будет поощряться кредитная активность и насколько увеличится спрос на кредиты в лари за счет снижения ставки рефинансирования, как считают представители финансового сектора, можно рассмотреть лишь после того, как ставка рефинансирования будет поэтапно снижаться до конца года. "Надо ждать следующих шагов, дальнейшего смягчения, чтобы более четко говорить о повышении активности. Указанные шаги будут важны для активизации кредитной деятельности", - заявил Дзнеладзе. Проведенное Нацбанком смягчение монетарной политики в Грузии малоэффективно – эксперт >>Кроме того, наряду со стимулированием спроса в лари, Нацбанк сохраняет политику дедолларизации. Учитывая, что высокие процентные ставки по кредитам в иностранной валюте сохранялись в прошлом году, и эта тенденция сохранится до конца теукщего года, Нацбанк не собирается пересмотреть положение, которое сократило срок погашения ипотечных кредитов в долларах до 10 лет. По словам Сопромадзе, в связи с тем, что долларизация по-прежнему находится на высоком уровне, никаких изменений в этом плане не рассматривается. Национальный банк уже несколько лет проводит политику сокращения уровня доларизации экономики Грузии. В частности, в стране действует жесткое правило запрещающее выдавать кредиты в долларах физическим лицам на сумму менее 200 тысяч лари. Ограничения на выдачу кредитов в долларах в Грузии были введены в рамках программы дедоларизации в январе 2017 года. Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики страны в 2023 году >>Сокращение уровня долларизации связано с политикой Нацбанка снижения колебаний курса национальной валюты. Кроме того, как поясняют экономисты, чем меньше в обращении в экономике страны иностранной валюты, тем стабильнее курс национальной валюты и больше шансов его укрепления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/97/234069725_376:0:1500:843_1920x0_80_0_0_b35b291d915ebc1b84dbc0e582897435.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, ассоциация банков грузии, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
грузия, новости, экономика, ассоциация банков грузии, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
Как смягчение монетарной политики отразится на кредитном рынке Грузии – мнение экспертов
07:01 22.05.2023 (обновлено: 07:53 22.05.2023)
Финансовый сектор будет постепенно снижать процентные ставки, и, по прогнозам, к концу года процентные ставки по кредитам в лари должны снизиться, считают эксперты
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Продолжение смягчения монетарной политики Грузии приведет к снижению процентных ставок в лари в финансовом секторе до конца года, заявил президент Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.
"Сказать, что прямо пропорционально это (ставка рефинансирования, прим.) уменьшится на 2%, и здесь (процентные ставки в лари, ред.) уменьшится на 2%, это будет неправда, это будет неправильно. Но очевидно, что до конца года процентные ставки в лари будут иметь тенденцию к снижению", - заявил Дзнеладзе в эфире "Рустави 2".
Замгендиректора и финансовый директор Liberty Bank Вато Бабунашвили считает смягчение монетарной политики правильным ходом со стороны регулятора, и правильным сигналом для экономики Грузии, отметив, что несмотря на это, ставка рефинансирования остается высокой.
"Верю, что в этом году поэтапно произойдет еще несколько снижений… Через несколько этапов, уверен, что это отразится и на рыночные ставки", заявил Бабунашвили.
Эксперты ожидают, что финансовый сектор будет постепенно снижать процентные ставки, и, по прогнозам, к концу года процентные ставки по кредитам в лари должны снизиться.
Как заявил Нацбанк, на рынке все еще есть некоторые риски, и именно с сними связано снижение процентной ставки всего на 0,5%.
"Риски высоки. Одним из основных рисков является текущая геополитическая ситуация. Инфляционное давление со стороны рынка труда также остается значительным риском", - заявила начальник отделения монетарной политики Национального банка Тамта Сопромадзе.
По ее словам, в последнее время на рынке труда наблюдается рост заработной платы, что приводит к увеличению расходов на персонал в производстве. Исходя из этого, регулятор внимательно следит за этими тенденциями, так как это может создать инфляционное давление.
Вопрос насколько будет поощряться кредитная активность и насколько увеличится спрос на кредиты в лари за счет снижения ставки рефинансирования, как считают представители финансового сектора, можно рассмотреть лишь после того, как ставка рефинансирования будет поэтапно снижаться до конца года.
"Надо ждать следующих шагов, дальнейшего смягчения, чтобы более четко говорить о повышении активности. Указанные шаги будут важны для активизации кредитной деятельности", - заявил Дзнеладзе.
Кроме того, наряду со стимулированием спроса в лари, Нацбанк сохраняет политику дедолларизации.
Учитывая, что высокие процентные ставки по кредитам в иностранной валюте сохранялись в прошлом году, и эта тенденция сохранится до конца теукщего года, Нацбанк не собирается пересмотреть положение, которое сократило срок погашения ипотечных кредитов в долларах до 10 лет.
По словам Сопромадзе, в связи с тем, что долларизация по-прежнему находится на высоком уровне, никаких изменений в этом плане не рассматривается.
"Ограничение по сроку ипотечных кредитов распространяется только на кредиты в иностранной валюте, и его целью является снижение валютного риска для заемщика и дедолларизация портфеля", заявила Сопромадзе.
Национальный банк уже несколько лет проводит политику сокращения уровня доларизации экономики Грузии. В частности, в стране действует жесткое правило запрещающее выдавать кредиты в долларах физическим лицам на сумму менее 200 тысяч лари.
Ограничения на выдачу кредитов в долларах в Грузии были введены в рамках программы дедоларизации в январе 2017 года.
Сокращение уровня долларизации связано с политикой Нацбанка снижения колебаний курса национальной валюты.
Кроме того, как поясняют экономисты, чем меньше в обращении в экономике страны иностранной валюты, тем стабильнее курс национальной валюты и больше шансов его укрепления.