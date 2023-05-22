https://sputnik-georgia.ru/20230522/kak-smyagchenie-monetarnoy-politiki-otrazitsya-na-kreditnyy-rynok-gruzii--mnenie-ekspertov-277894202.html

Как смягчение монетарной политики отразится на кредитном рынке Грузии – мнение экспертов

Как смягчение монетарной политики отразится на кредитном рынке Грузии – мнение экспертов

Финансовый сектор будет постепенно снижать процентные ставки, и, по прогнозам, к концу года процентные ставки по кредитам в лари должны снизиться, считают... 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T07:01+0400

2023-05-22T07:01+0400

2023-05-22T07:53+0400

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ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Продолжение смягчения монетарной политики Грузии приведет к снижению процентных ставок в лари в финансовом секторе до конца года, заявил президент Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Замгендиректора и финансовый директор Liberty Bank Вато Бабунашвили считает смягчение монетарной политики правильным ходом со стороны регулятора, и правильным сигналом для экономики Грузии, отметив, что несмотря на это, ставка рефинансирования остается высокой. "Верю, что в этом году поэтапно произойдет еще несколько снижений… Через несколько этапов, уверен, что это отразится и на рыночные ставки", заявил Бабунашвили. Эксперты ожидают, что финансовый сектор будет постепенно снижать процентные ставки, и, по прогнозам, к концу года процентные ставки по кредитам в лари должны снизиться. Нацбанк Грузии смягчил монетарную политику >>Как заявил Нацбанк, на рынке все еще есть некоторые риски, и именно с сними связано снижение процентной ставки всего на 0,5%. По ее словам, в последнее время на рынке труда наблюдается рост заработной платы, что приводит к увеличению расходов на персонал в производстве. Исходя из этого, регулятор внимательно следит за этими тенденциями, так как это может создать инфляционное давление. Вопрос насколько будет поощряться кредитная активность и насколько увеличится спрос на кредиты в лари за счет снижения ставки рефинансирования, как считают представители финансового сектора, можно рассмотреть лишь после того, как ставка рефинансирования будет поэтапно снижаться до конца года. "Надо ждать следующих шагов, дальнейшего смягчения, чтобы более четко говорить о повышении активности. Указанные шаги будут важны для активизации кредитной деятельности", - заявил Дзнеладзе. Проведенное Нацбанком смягчение монетарной политики в Грузии малоэффективно – эксперт >>Кроме того, наряду со стимулированием спроса в лари, Нацбанк сохраняет политику дедолларизации. Учитывая, что высокие процентные ставки по кредитам в иностранной валюте сохранялись в прошлом году, и эта тенденция сохранится до конца теукщего года, Нацбанк не собирается пересмотреть положение, которое сократило срок погашения ипотечных кредитов в долларах до 10 лет. По словам Сопромадзе, в связи с тем, что долларизация по-прежнему находится на высоком уровне, никаких изменений в этом плане не рассматривается. Национальный банк уже несколько лет проводит политику сокращения уровня доларизации экономики Грузии. В частности, в стране действует жесткое правило запрещающее выдавать кредиты в долларах физическим лицам на сумму менее 200 тысяч лари. Ограничения на выдачу кредитов в долларах в Грузии были введены в рамках программы дедоларизации в январе 2017 года. Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики страны в 2023 году >>Сокращение уровня долларизации связано с политикой Нацбанка снижения колебаний курса национальной валюты. Кроме того, как поясняют экономисты, чем меньше в обращении в экономике страны иностранной валюты, тем стабильнее курс национальной валюты и больше шансов его укрепления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ассоциация банков грузии, национальный банк грузии, ставка рефинансирования