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ЦИК Грузии отчитался о выборах 2023 года, которые прошли по-новому
ЦИК Грузии отчитался о выборах 2023 года, которые прошли по-новому
Полученный на выборах 29 апреля опыт поможет лучше подготовиться к парламентским выборам 2024 года, сказал Каландаришвили 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T23:30+0400
2023-05-24T23:30+0400
2023-05-24T23:58+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Глава ЦИК Георгий Каландаришвили рассказал представителям неправительственных и международных организаций, а также партий и госведомств о том, насколько эффективно оказалось применение электронных технологий на последних выборах. Промежуточные выборы в парламент и муниципальные органы, а также внеочередные выборы мэров состоялись в Грузии 29 апреля. Выборы почти везде прошли по электронной системе. В Грузии впервые система электронного голосования была применена в таком масштабе.Каландаришвили предоставил участникам встречи информацию не только о применении электронных технологий на выборах, но и о переподготовке членов избирательных комиссий и услугах, которые были предоставлены лицам с ОВЗ. Глава ЦИК детально рассказал о полученном на выборах 29 апреля опыте, который, по его словам, поможет лучше подготовиться к парламентским выборам 2024 года. Блестяще организованные с беспрецедентным доверием – наблюдатели оценили выборы в Грузии >>Парламентские выборы 2024 года уже должны пройти полностью по системе электронного голосования.Он рассказал о новых форматах, созданных для улучшения коммуникации с заинтересованными сторонами – НПО, международные организации, СМИ и экспертные круги. Народ все сказал – спикер парламента об итогах промежуточных выборов в Грузии>>"Постепенная и непрерывная коммуникация с целевыми группами, в том числе двусторонняя, очень важна для эффективной реализации избирательной реформы", – сказал Каландаришвили. По его словам, информированность общества позволит провести выборы 2024 года по международным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы
грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы
ЦИК Грузии отчитался о выборах 2023 года, которые прошли по-новому
23:30 24.05.2023 (обновлено: 23:58 24.05.2023)
Полученный на выборах 29 апреля опыт поможет лучше подготовиться к парламентским выборам 2024 года, сказал Каландаришвили
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Глава ЦИК Георгий Каландаришвили рассказал представителям неправительственных и международных организаций, а также партий и госведомств о том, насколько эффективно оказалось применение электронных технологий на последних выборах.
Промежуточные выборы в парламент и муниципальные органы, а также внеочередные выборы мэров состоялись в Грузии 29 апреля. Выборы почти везде прошли по электронной системе. В Грузии впервые система электронного голосования была применена в таком масштабе.
Каландаришвили предоставил участникам встречи информацию не только о применении электронных технологий на выборах, но и о переподготовке членов избирательных комиссий и услугах, которые были предоставлены лицам с ОВЗ.
Глава ЦИК детально рассказал о полученном на выборах 29 апреля опыте, который, по его словам, поможет лучше подготовиться к парламентским выборам 2024 года.
Парламентские выборы 2024 года уже должны пройти полностью по системе электронного голосования.
Он рассказал о новых форматах, созданных для улучшения коммуникации с заинтересованными сторонами – НПО, международные организации, СМИ и экспертные круги.
"Постепенная и непрерывная коммуникация с целевыми группами, в том числе двусторонняя, очень важна для эффективной реализации избирательной реформы", – сказал Каландаришвили.
По его словам, информированность общества позволит провести выборы 2024 года по международным стандартам.