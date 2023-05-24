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ЦИК Грузии отчитался о выборах 2023 года, которые прошли по-новому

ЦИК Грузии отчитался о выборах 2023 года, которые прошли по-новому

Полученный на выборах 29 апреля опыт поможет лучше подготовиться к парламентским выборам 2024 года, сказал Каландаришвили 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T23:30+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Глава ЦИК Георгий Каландаришвили рассказал представителям неправительственных и международных организаций, а также партий и госведомств о том, насколько эффективно оказалось применение электронных технологий на последних выборах. Промежуточные выборы в парламент и муниципальные органы, а также внеочередные выборы мэров состоялись в Грузии 29 апреля. Выборы почти везде прошли по электронной системе. В Грузии впервые система электронного голосования была применена в таком масштабе.Каландаришвили предоставил участникам встречи информацию не только о применении электронных технологий на выборах, но и о переподготовке членов избирательных комиссий и услугах, которые были предоставлены лицам с ОВЗ. Глава ЦИК детально рассказал о полученном на выборах 29 апреля опыте, который, по его словам, поможет лучше подготовиться к парламентским выборам 2024 года. Блестяще организованные с беспрецедентным доверием – наблюдатели оценили выборы в Грузии >>Парламентские выборы 2024 года уже должны пройти полностью по системе электронного голосования.Он рассказал о новых форматах, созданных для улучшения коммуникации с заинтересованными сторонами – НПО, международные организации, СМИ и экспертные круги. Народ все сказал – спикер парламента об итогах промежуточных выборов в Грузии>>"Постепенная и непрерывная коммуникация с целевыми группами, в том числе двусторонняя, очень важна для эффективной реализации избирательной реформы", – сказал Каландаришвили. По его словам, информированность общества позволит провести выборы 2024 года по международным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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