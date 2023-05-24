https://sputnik-georgia.ru/20230524/vitse-premer-vlasti-gruzii-ne-dopustyat-destabilizatsiyu-277990408.html

Вице-премьер: власти Грузии не допустят дестабилизацию

Вице-премьер: власти Грузии не допустят дестабилизацию

Таргамадзе накануне заявил, что нужно сделать все для спасения страны, в том числе приемлема острая форма протеста 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T18:47+0400

2023-05-24T18:47+0400

2023-05-24T18:55+0400

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Власти Грузии не допустят угрозу дестабилизации и войны даже на уровне риска, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани, комментируя заявление бывшего члена крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе. Таргамадзе накануне заявил, что нужно сделать все для спасения страны, в том числе приемлема острая форма протеста. При этом он отметил, что нет ничего страшного в том, что во время акций, которые прошли в Тбилиси в марте, протестующие сожгли полицейский автомобиль. На самом деле все это показывает реальные желания, а также сущность коллективного "Нацдвижения", заявил в свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Они пытаются придумать новые формы и методы насилия. Безусловно, у них этого не получится, с какими бы насильственными призывами не вышел Таргамадзе или другие представители "Нацдвижения". Эти планы обречены на неудачу", – заявил Кобахидзе. Государство стоит на своем месте, и мы не допустим реализацию подобных планов, подчеркнул Кобахидзе. Лидер "Грузинской мечты" рассказал, кто на самом деле стоит во главе "Нацдвижения" >>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что последняя попытка свержения власти в стране, чтобы в дальнейшем втянуть Грузию в войну, произошла 7-8 марта 2023 года. В те дни митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об "иноагентах", против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран-партнеров Грузии. Законопроект предполагал прозрачность финансирования неправительственных организаций. МВД не раз предупреждало митингующих, чтобы они действовали в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей. Нападение на полицейских неприемлемо – глава МВД об акциях протеста в марте >>Разрядить обстановку удалось лишь 9 марта, после официального заявления об отказе властей Грузии принимать какой бы то ни было вариант закона об "иноагентах". Уже 10 марта парламент Грузии в срочном порядке провалил во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта "О регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, инициаторы отозвали. Оба варианта инициировали депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, гиви таргамадзе, тея цулукиани, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение