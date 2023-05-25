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МВД Грузии помогло изъять беспрецедентное количество героина в бельгийском порту
МВД Грузии помогло изъять беспрецедентное количество героина в бельгийском порту
Грузинские правоохранители сотрудничают с зарубежными коллегами для борьбы с транснациональной и организованной преступностью 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T12:31+0400
2023-05-25T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Бельгийские полицейские благодаря информации МВД Грузии в апреле изъяли в порту Антверпена беспрецедентное количество героина – 1 тонну и 660 килограммов, заявил глава Центрального департамента криминальной полиции Грузии Теймураз Купатадзе на брифинге. Крупную партию наркотического средства изъяли в два этапа, отметил он.Большую партию героина обнаружили в порту на западе Грузии>>По словам Купатадзе, МВД Грузии активно сотрудничает со странами-партнерами в борьбе с транснациональной и организованной преступностью. На днях в порту города Поти правоохранители обнаружили в тайнике грузовика гражданина Ирана до 80 кг героина. Мужчина 62 лет собирался провезти наркотики из Ирана в Европу транзитом через Грузию и Армению. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, теймураз купатадзе, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, теймураз купатадзе, мвд грузии
МВД Грузии помогло изъять беспрецедентное количество героина в бельгийском порту
12:31 25.05.2023 (обновлено: 13:07 25.05.2023)
Грузинские правоохранители сотрудничают с зарубежными коллегами для борьбы с транснациональной и организованной преступностью
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Бельгийские полицейские благодаря информации МВД Грузии в апреле изъяли в порту Антверпена беспрецедентное количество героина – 1 тонну и 660 килограммов, заявил глава Центрального департамента криминальной полиции Грузии Теймураз Купатадзе на брифинге.
Крупную партию наркотического средства изъяли в два этапа, отметил он.
По словам Купатадзе, МВД Грузии активно сотрудничает со странами-партнерами в борьбе с транснациональной и организованной преступностью.
"Ярким примером сотрудничества является проведенное в прошлом месяце совместное полицейское мероприятие с бельгийскими и голландскими коллегами", – заявил Купатадзе.
На днях в порту города Поти правоохранители обнаружили в тайнике грузовика гражданина Ирана до 80 кг героина. Мужчина 62 лет собирался провезти наркотики из Ирана в Европу транзитом через Грузию и Армению. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.