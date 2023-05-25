https://sputnik-georgia.ru/20230525/mvd-gruzii-pomoglo-izyat-bespretsedentnoe-kolichestvo-geroina-v-belgiyskom-portu-278005152.html

МВД Грузии помогло изъять беспрецедентное количество героина в бельгийском порту

МВД Грузии помогло изъять беспрецедентное количество героина в бельгийском порту

Грузинские правоохранители сотрудничают с зарубежными коллегами для борьбы с транснациональной и организованной преступностью 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Бельгийские полицейские благодаря информации МВД Грузии в апреле изъяли в порту Антверпена беспрецедентное количество героина – 1 тонну и 660 килограммов, заявил глава Центрального департамента криминальной полиции Грузии Теймураз Купатадзе на брифинге. Крупную партию наркотического средства изъяли в два этапа, отметил он.Большую партию героина обнаружили в порту на западе Грузии>>По словам Купатадзе, МВД Грузии активно сотрудничает со странами-партнерами в борьбе с транснациональной и организованной преступностью. На днях в порту города Поти правоохранители обнаружили в тайнике грузовика гражданина Ирана до 80 кг героина. Мужчина 62 лет собирался провезти наркотики из Ирана в Европу транзитом через Грузию и Армению. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, теймураз купатадзе, мвд грузии