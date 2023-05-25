https://sputnik-georgia.ru/20230525/naskolko-planiruyut-snizit-vozrast-priema-pervoklassnikov-v-shkoly-gruzii---otvet-ministra-278002839.html

Насколько планируют снизить возраст приема первоклассников в школы Грузии – ответ министра

Насколько планируют снизить возраст приема первоклассников в школы Грузии – ответ министра

Со следующего учебного года в первый класс могут пойти дети, которым до 1 ноября должно исполнится шесть лет 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T10:55+0400

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грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии планирует снизить возраст приема в школу еще на два месяца – через несколько лет школьниками смогут стать и те, кому 6 лет исполнится до 31 декабря, сообщил глава ведомства Георгий Амилахвари.Парламент Грузии утвердил проект поправок в закон "Об общем образовании", согласно которому в школы могут пойти дети в возрасте младше 6 лет. Согласно поправкам, возраст приема в школу остается 6 лет, но родители по желанию смогут отправить в первый класс ребенка, которому исполнится 6 лет до 1 ноября того же года. Данное решение является самым правильным и справедливым по отношению к детям школьного возраста. При этом министр отметил, что это будет добровольным, а не обязательным решением. "Постоянно идут разговоры о том, что, возможно, ребенок не будет готов к школьной обстановке и что даже один месяц имеет значение в этом возрасте. Поэтому мы сделали этот вопрос добровольным и считаем, что если кто и знает лучше всех о навыках и способностях своего ребенка, так это родители", – заявил Амилахвари. Родители сами решат, оставить детей в саду или отправить в школу, отменил он. Вниманию родителей! Возраст приема в школу в Грузии снова снизили>>В Грузии до 2014 года детей в школу принимали с 5 лет. Однако в 2014 году возраст приема в первый класс был увеличен до 6 полных лет к моменту начала учебного года – 15 сентября. На основании просьб родителей с 2022 года возраст приема в школу был увеличен на месяц, и в школу начали принимать детей в возрасте 5 лет, рожденных до 15 октября. В начале мая 2023 года срок увеличили до 1 ноября.Между тем регистрация первоклассников в Грузии уже в полном разгаре. На первых двух этапах регистрацию прошли дети со специальными образовательными нуждами, а также дети, братья или сестры которых уже учатся в определенной школе, либо дети, чьи родители являются сотрудниками школы, или если несколько детей из одной семьи идут в первый класс. Всеобщая онлайн-регистрация первоклассников начнется 8 июня и продлится до 23 июня включительно на сайте registration.emis.ge. Родители смогут предоставить документацию зарегистрированного ребенка с 26 июня до 12 июля включительно. Пройти регистрацию можно будет на официальном сайте информационной системы управления образованием. Если документация не будет предоставлена в установленные сроки, регистрация автоматически будет упразднена. Сроки подачи документов для регистрации первоклассников в школах Грузии изменились>>Четвертый этап регистрации пройдет с 17 по 28 июля включительно. Он касается непосредственно школ со свободными местами. В этот период зарегистрироваться смогут дети, которые не сумели сделать этого во время предыдущих этапов. После прохождения регистрации родители должны предоставить школам следующие документы: заявление законного представителя ученика, копии удостоверения личности родителей и свидетельство о рождении ребенка. Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления детей в школы был беспрепятственным. Ежегодно в государственных школах Грузии имеется около 60 тысяч свободных мест. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, образование в грузии