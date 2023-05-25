https://sputnik-georgia.ru/20230525/oppozitsiya-v-gruzii-vydaet-fashizm-za-demokratiyu--deputat-278014102.html

Оппозиция в Грузии выдает фашизм за демократию – депутат

Оппозиция в Грузии выдает фашизм за демократию – депутат

Часть оппозиции возмутилась отсутствием флага ЕС в оформлении фасада здания парламента Грузии по случаю празднования Дня независимости страны 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T16:09+0400

2023-05-25T16:09+0400

2023-05-25T16:20+0400

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грузия

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мамука мдинарадзе

мамука хазарадзе

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Оппонентов раздражает независимость Грузии и соответствующая символика, они пытаются выдать фашизм за демократию, спекулируя темой флага Евросоюза, написал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на своей странице в соцсети. Часть оппозиции и некоторые пользователи соцсети выразили недовольство тем, что в этом году, в отличие от предыдущего, по случаю Дня независимости Грузии на фасаде парламента наряду с грузинским флагом не оказалось флага Евросоюза. По мнению Мдинарадзе, оппоненты пытаются вовлечь символику Евросоюза в очередную "вредную и низкую кампанию".Часть оппозиции, не увидев на фасаде здания парламента флага Евросоюза, вновь стала говорить о том, что власти Грузии сворачивают с европейского пути. Более того, лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе призвал граждан устроить в День независимости Грузии шествие с флагами ЕС. "Европейская идея – это национальная идея", – написал Хазарадзе на своей странице в соцсети. Новый скандал в Грузии – флаг Евросоюза оказался в центре внимания>>По словам Мдинарадзе, вчера декорации с изображением грузинской тематики, посвященной теме свободы, попытались выдать за антиевропейскую. А уже сегодня пытаются "перекрыть День независимости острыми спекуляциями о флаге Евросоюза". В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе", и, соответственно, здание парламента оформлено флагами Грузии, заявил ранее министр образования и науки Георгий Амилахвари. А председатель парламентского комитета интеграции с Европой Мака Бочоришвили назвала непонятным раздражение части оппозиции из-за оформления грузинской символикой здания парламента ко Дню независимости Грузии и отметив, что перед зданием законодательного органа и так установлен флагшток с флагом Евросоюза. В прошлом году слоганом празднования Дня независимости было "Вперед к Европе", так как в марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. Впервые в истории празднования Дня независимости страны вместе с гимном Грузии был исполнен и гимн Евросоюза, а на фасаде парламента вместе с флагом Грузии вывесили флаг ЕС. Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, мамука хазарадзе