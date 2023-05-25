https://sputnik-georgia.ru/20230525/popytka-shantazha-kak-v-gruzii-otsenili-vozmozhnoe-popadanie-pod-sanktsii-ivanishvili-278018844.html
Попытка шантажа: как в Грузии оценили возможное попадание под санкции Иванишвили
Попытка шантажа: как в Грузии оценили возможное попадание под санкции Иванишвили
Высказано утверждение, что Иванишвили является неформальным правителем Грузии и имеет тесные связи с российской политической элитой 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T18:16+0400
2023-05-25T18:16+0400
2023-05-25T18:24+0400
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бидзина иванишвили
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тбилиси
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ираклий кобахидзе
credit suisse
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Никакие санкции не заставят Грузию открыть второй фронт, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя возможное попадание под санкции экс-премьера, миллиардера Бидзины Иванишвили. Грузинский миллиардер, основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили оказался в списке кандидатов, рассматриваемых на попадание под санкции со стороны Украины. Иванишвили и так находится по санкциями и не может получить свои средства у швейцарского банка, напомнил Кобахидзе. Один из трастов банка Credit Suisse ограничил доступ Иванишвили к его же деньгам с марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине. В свою очередь генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал возможность введения санкций против Иванишвили несправедливым. "Такой человек как Бидзина Иванишвили мог свободно отказаться от всего, уехать в любую страну и жить спокойно без всяких проблем, но он влюблен в свою страну, в народ. Эти атаки и несправедливость в отношении этого человека вызваны только одной причиной – ему не прощают двух вещей: патриотизма и любви к народу", – сказал Каладзе. Иванишвили невозможно шантажировать санкциями – Каладзе>>На сегодняшний день Иванишвили занимает 552 строчку в рейтинге богатейших людей мира с состоянием в размере 4,9 миллиарда долларов. Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной из-за кулис.Вскоре после начала конфликта на Украине власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение Грузии в вооруженный конфликт, что имело бы катастрофические последствия для страны.Позже грузинская оппозиция и представители официального Киева начали обвинять власти Грузии в оказании России помощи в обходе международных санкций. Власти, в свою очередь, называют это ложью. Более того, власти Грузии систематически напоминают, что делают все возможное для оказания помощи Украине – отправляют гуманитарную помощь и голосуют, а то и участвуют в составлении резолюций в поддержку украинской стороны.Иванишвили спас жизнь Зурабишвили, от которого теперь получает угрозы – "Сила народа">>Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили управляет страной, а вся верхушка власти – его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России, за что против него следует ввести санкции. Между тем власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной.Иванишвили уже много лет судится с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse. Глобальный судебный процесс был запущен в 2016 году, после того как годом ранее Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы вследствие мошенничества.С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж.Для введения санкций против Иванишвили со стороны Украины, высказано утверждение, что он является неформальным правителем Грузии и что у него тесные связи с российской политической элитой. На сайте сказано, что Иванишвили якобы лоббирует интересы одного из богатейших людей России - Владимира Евтушенков в России и Грузии в вопросах обхода санкций в отношении РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, украина, тбилиси, каха каладзе, ираклий кобахидзе, credit suisse, грузинская мечта
Попытка шантажа: как в Грузии оценили возможное попадание под санкции Иванишвили
18:16 25.05.2023 (обновлено: 18:24 25.05.2023)
Высказано утверждение, что Иванишвили является неформальным правителем Грузии и имеет тесные связи с российской политической элитой
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Никакие санкции не заставят Грузию открыть второй фронт, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя возможное попадание под санкции экс-премьера, миллиардера Бидзины Иванишвили.
Грузинский миллиардер, основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили оказался в списке кандидатов, рассматриваемых на попадание под санкции со стороны Украины.
"Никакими санкциями и шантажом Бидзину Иванишвили не заставят подписаться под уничтожением своей страны... Секретарь Совета безопасности Украины и советник президента требуют второго фронта в Грузии, и, с другой стороны, пытаются использовать инструменты шантажа", – сказал Кобахидзе.
Иванишвили и так находится по санкциями и не может получить свои средства у швейцарского банка, напомнил Кобахидзе. Один из трастов банка Credit Suisse ограничил доступ Иванишвили к его же деньгам с марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине.
В свою очередь генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал возможность введения санкций против Иванишвили несправедливым.
"Такой человек как Бидзина Иванишвили мог свободно отказаться от всего, уехать в любую страну и жить спокойно без всяких проблем, но он влюблен в свою страну, в народ. Эти атаки и несправедливость в отношении этого человека вызваны только одной причиной – ему не прощают двух вещей: патриотизма и любви к народу", – сказал Каладзе.
На сегодняшний день Иванишвили занимает 552 строчку в рейтинге богатейших людей мира с состоянием в размере 4,9 миллиарда долларов.
Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной из-за кулис.
Вскоре после начала конфликта на Украине власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение Грузии в вооруженный конфликт, что имело бы катастрофические последствия для страны.
Позже грузинская оппозиция и представители официального Киева начали обвинять власти Грузии в оказании России помощи в обходе международных санкций. Власти, в свою очередь, называют это ложью. Более того, власти Грузии систематически напоминают, что делают все возможное для оказания помощи Украине – отправляют гуманитарную помощь и голосуют, а то и участвуют в составлении резолюций в поддержку украинской стороны.
Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили управляет страной, а вся верхушка власти – его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России, за что против него следует ввести санкции. Между тем власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной.
Иванишвили уже много лет судится с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse. Глобальный судебный процесс был запущен в 2016 году, после того как годом ранее Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы вследствие мошенничества.
С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж.
Для введения санкций против Иванишвили со стороны Украины, высказано утверждение, что он является неформальным правителем Грузии и что у него тесные связи с российской политической элитой. На сайте сказано, что Иванишвили якобы лоббирует интересы одного из богатейших людей России - Владимира Евтушенков в России и Грузии в вопросах обхода санкций в отношении РФ.