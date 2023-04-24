https://sputnik-georgia.ru/20230424/novaya-liniya-shantazha-protiv-ivanishvili--kto-na-etot-raz-ugrozhaet-eks-premeru-gruzii-277028200.html

Иванишвили спас жизнь Зурабишвили, от которого теперь получает угрозы - "Сила народа"

Иванишвили спас жизнь Зурабишвили, от которого теперь получает угрозы - "Сила народа"

Против Бидзины Иванишвили запущена новая линия шантажа, считают в основанном депутатами парламента общественном движении 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T19:06+0400

2023-04-24T19:06+0400

2023-04-24T20:30+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили в свое время спас жизнь Давиду Зурабишвили, некогда депутату парламента от "Республиканской партии", от которого теперь получает угрозы касательно ареста, говорится в заявлении основанного депутатами общественного движения "Сила народа". В интервью газете "Ахали таоба" Зурабишвили заявил, что, если Иванишвили продолжит "свои игры", за ним "очень строго присмотрят", при том так, что оппозиции ничего не придется делать, и возможно даже выдадут ордер на его арест. По его словам, видимо, Иванишвили не осознает, какие угрозы стоят перед ним. "Между прочим, Бидзина Иванишвили в свое время спас жизнь Давиду Зурабишвили… Если бы у него было элементарное достоинство, он все же не позволил бы себе озвучивать угрозу в адрес Бидзины Иванишвили. Но когда ты агент и раб, то говорить о достоинстве и морали не приходится", – говорится в заявлении "Силы народа".Согласно заявлению, для иностранных агентов важно именно перешагнуть через достоинство и мораль и выполнить задание. И если бы Зурабишвили не был иностранным агентом, вообще не стоило бы заострять внимание на заявлении этого "политика без рейтинга".Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили управляет страной, а вся верхушка власти - его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России за что против него следует ввести санкции. Между тем, власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной. "Сила народа" подчеркнула, что уже больше года на Иванишвили фактически наложены финансовые санкции. Швейцарский банк без каких-либо объяснений заморозил сотни миллионов долларов экс-премьера Грузии. "Однако спецслужбы убедились, что финансовыми санкциями его не сломить и невозможно получить его согласие на второй фронт. Именно поэтому они устами рядового агента говорят Иванишвили, что даже его личная безопасность может оказаться под угрозой", – говорится в заявлении. Право есть, а доступа нет – Иванишвили ждет решения суда по деньгам в письменном виде>>Иванишвили уже много лет судится с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse. Глобальный судебный процесс был запущен в 2016 году, после того как годом ранее Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы в следствие мошенничества. С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж.Траст Credit Suisse не отдает Иванишвили деньги ввиду заботы о его нерожденных потомках>>По мнению авторов заявления, если бы Зурабишвили и спецслужбы могли бы действовать открыто, то Иванишвили демонстративно наказали бы по трем причинам: первое – за благотворительность, второе – за смену "кровавого режима" Михаила Саакашвили в 2012 году, третье - за отказ от возвращения в политику и открытие второго фронта, несмотря на шантаж и давление. "Сила народа" подчеркнула, что с точки зрения спецслужб, последний пункт является "особым преступлением". По мнению авторов заявления, спецслужбы не могут простить Иванишвили эти три "преступления", шантажируют замораживанием банковских счетов, а теперь уже угрожают арестом, и это факт.Вскоре после начала конфликта на Украине власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение Грузии в вооруженный конфликт, что имело бы катастрофические последствия для страны. Позже грузинская оппозиция и представители официального Киева начали обвинять власти Грузии в оказании России помощи в обходе международных санкций. Власти, в свою очередь, называют это ложью. Более того, власти Грузии систематически напоминают, что делают все возможное для оказания помощи Украине - отправляют гуманитарную помощь и голосуют, а то и участвуют в составлении резолюций в поддержку украинской стороны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, credit suisse, михаил саакашвили