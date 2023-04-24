https://sputnik-georgia.ru/20230424/novaya-liniya-shantazha-protiv-ivanishvili--kto-na-etot-raz-ugrozhaet-eks-premeru-gruzii-277028200.html
Иванишвили спас жизнь Зурабишвили, от которого теперь получает угрозы - "Сила народа"
Иванишвили спас жизнь Зурабишвили, от которого теперь получает угрозы - "Сила народа"
Против Бидзины Иванишвили запущена новая линия шантажа, считают в основанном депутатами парламента общественном движении 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T19:06+0400
2023-04-24T19:06+0400
2023-04-24T20:30+0400
грузия
политика
новости
бидзина иванишвили
credit suisse
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили в свое время спас жизнь Давиду Зурабишвили, некогда депутату парламента от "Республиканской партии", от которого теперь получает угрозы касательно ареста, говорится в заявлении основанного депутатами общественного движения "Сила народа". В интервью газете "Ахали таоба" Зурабишвили заявил, что, если Иванишвили продолжит "свои игры", за ним "очень строго присмотрят", при том так, что оппозиции ничего не придется делать, и возможно даже выдадут ордер на его арест. По его словам, видимо, Иванишвили не осознает, какие угрозы стоят перед ним. "Между прочим, Бидзина Иванишвили в свое время спас жизнь Давиду Зурабишвили… Если бы у него было элементарное достоинство, он все же не позволил бы себе озвучивать угрозу в адрес Бидзины Иванишвили. Но когда ты агент и раб, то говорить о достоинстве и морали не приходится", – говорится в заявлении "Силы народа".Согласно заявлению, для иностранных агентов важно именно перешагнуть через достоинство и мораль и выполнить задание. И если бы Зурабишвили не был иностранным агентом, вообще не стоило бы заострять внимание на заявлении этого "политика без рейтинга".Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили управляет страной, а вся верхушка власти - его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России за что против него следует ввести санкции. Между тем, власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной. "Сила народа" подчеркнула, что уже больше года на Иванишвили фактически наложены финансовые санкции. Швейцарский банк без каких-либо объяснений заморозил сотни миллионов долларов экс-премьера Грузии. "Однако спецслужбы убедились, что финансовыми санкциями его не сломить и невозможно получить его согласие на второй фронт. Именно поэтому они устами рядового агента говорят Иванишвили, что даже его личная безопасность может оказаться под угрозой", – говорится в заявлении. Право есть, а доступа нет – Иванишвили ждет решения суда по деньгам в письменном виде>>Иванишвили уже много лет судится с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse. Глобальный судебный процесс был запущен в 2016 году, после того как годом ранее Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы в следствие мошенничества. С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж.Траст Credit Suisse не отдает Иванишвили деньги ввиду заботы о его нерожденных потомках>>По мнению авторов заявления, если бы Зурабишвили и спецслужбы могли бы действовать открыто, то Иванишвили демонстративно наказали бы по трем причинам: первое – за благотворительность, второе – за смену "кровавого режима" Михаила Саакашвили в 2012 году, третье - за отказ от возвращения в политику и открытие второго фронта, несмотря на шантаж и давление. "Сила народа" подчеркнула, что с точки зрения спецслужб, последний пункт является "особым преступлением". По мнению авторов заявления, спецслужбы не могут простить Иванишвили эти три "преступления", шантажируют замораживанием банковских счетов, а теперь уже угрожают арестом, и это факт.Вскоре после начала конфликта на Украине власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение Грузии в вооруженный конфликт, что имело бы катастрофические последствия для страны. Позже грузинская оппозиция и представители официального Киева начали обвинять власти Грузии в оказании России помощи в обходе международных санкций. Власти, в свою очередь, называют это ложью. Более того, власти Грузии систематически напоминают, что делают все возможное для оказания помощи Украине - отправляют гуманитарную помощь и голосуют, а то и участвуют в составлении резолюций в поддержку украинской стороны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, credit suisse, михаил саакашвили
грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, credit suisse, михаил саакашвили
Иванишвили спас жизнь Зурабишвили, от которого теперь получает угрозы - "Сила народа"
19:06 24.04.2023 (обновлено: 20:30 24.04.2023)
Против Бидзины Иванишвили запущена новая линия шантажа, считают в основанном депутатами парламента общественном движении
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили в свое время спас жизнь Давиду Зурабишвили, некогда депутату парламента от "Республиканской партии", от которого теперь получает угрозы касательно ареста, говорится в заявлении основанного депутатами общественного движения "Сила народа".
В интервью газете "Ахали таоба" Зурабишвили заявил, что, если Иванишвили продолжит "свои игры", за ним "очень строго присмотрят", при том так, что оппозиции ничего не придется делать, и возможно даже выдадут ордер на его арест. По его словам, видимо, Иванишвили не осознает, какие угрозы стоят перед ним.
"Между прочим, Бидзина Иванишвили в свое время спас жизнь Давиду Зурабишвили… Если бы у него было элементарное достоинство, он все же не позволил бы себе озвучивать угрозу в адрес Бидзины Иванишвили. Но когда ты агент и раб, то говорить о достоинстве и морали не приходится", – говорится в заявлении "Силы народа".
Согласно заявлению, для иностранных агентов важно именно перешагнуть через достоинство и мораль и выполнить задание. И если бы Зурабишвили не был иностранным агентом, вообще не стоило бы заострять внимание на заявлении этого "политика без рейтинга".
"Очевидно, что покровители Зурабишвили, то есть спецслужбы, открыли новую линию шантажа против Бидзины Иванишвили", – говорится в заявлении.
Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили управляет страной, а вся верхушка власти - его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России за что против него следует ввести санкции. Между тем, власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной.
"Сила народа" подчеркнула, что уже больше года на Иванишвили фактически наложены финансовые санкции. Швейцарский банк без каких-либо объяснений заморозил сотни миллионов долларов экс-премьера Грузии.
"Однако спецслужбы убедились, что финансовыми санкциями его не сломить и невозможно получить его согласие на второй фронт. Именно поэтому они устами рядового агента говорят Иванишвили, что даже его личная безопасность может оказаться под угрозой", – говорится в заявлении.
Иванишвили уже много лет судится с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse. Глобальный судебный процесс был запущен в 2016 году, после того как годом ранее Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы в следствие мошенничества.
С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж.
По мнению авторов заявления, если бы Зурабишвили и спецслужбы могли бы действовать открыто, то Иванишвили демонстративно наказали бы по трем причинам: первое – за благотворительность, второе – за смену "кровавого режима" Михаила Саакашвили в 2012 году, третье - за отказ от возвращения в политику и открытие второго фронта, несмотря на шантаж и давление.
"Сила народа" подчеркнула, что с точки зрения спецслужб, последний пункт является "особым преступлением".
"Грузия не имела никакого права вносить коррективы в сценарий войны с Россией с двух фронтов и не втягиваться в военный конфликт. Когда "старший брат" требует войны, ты должен выполнить задание, даже не спросив о том, какой результат принесет эта война твоему народу и стране", – отмечено в заявлении.
По мнению авторов заявления, спецслужбы не могут простить Иванишвили эти три "преступления", шантажируют замораживанием банковских счетов, а теперь уже угрожают арестом, и это факт.
"Однако то, что для спецслужб преступление, для нашей страны – героизм. Мы уверены, что и впредь ничто не заставит Бидзину Иванишвили подписаться под вторым фронтом и согласиться на уничтожение собственной страны", – отмечено в заявлении.
Вскоре после начала конфликта на Украине власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение Грузии в вооруженный конфликт, что имело бы катастрофические последствия для страны.
Позже грузинская оппозиция и представители официального Киева начали обвинять власти Грузии в оказании России помощи в обходе международных санкций. Власти, в свою очередь, называют это ложью. Более того, власти Грузии систематически напоминают, что делают все возможное для оказания помощи Украине - отправляют гуманитарную помощь и голосуют, а то и участвуют в составлении резолюций в поддержку украинской стороны.