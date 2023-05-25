https://sputnik-georgia.ru/20230525/uroven-zhizni-v-gruzii--dokhody-naseleniya-prevysili-raskhody-278022505.html

Уровень жизни в Грузии – доходы населения превысили расходы

Уровень жизни в Грузии – доходы населения превысили расходы

Ежемесячные доходы на одну семью за 2022 год выросли на 19%, а на человека – 18,6% 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T20:49+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Ежемесячные доходы населения Грузии в 2022 году составил 1,6 миллиарда лари и на 42 миллиона превысили ежемесячные расходы, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, по сравнению с 2021 годом в 2022 году уровень ежемесячных доходов населения страны вырос на 17,3%, а уровень ежемесячных расходов – на 20,3%. При этом доходы на одну семью в 2022 году за год выросли на 19%, а на человека – 18,6%. Что касается расходов, то на одну семью уровень расходов вырос на 22% за год, а на человека – на 21,7%. Доходы в Грузии Средний ежемесячный доход на одну семью в Грузии составил 1 453,8 лари, а на человека – 432,7 лари. Основные источники дохода семей составляют денежные доходы и перечисления, которые по сравнению с 2021 годом выросли в 2022 году на 0,9 процентных пункта и составили 86,9% всего дохода семьи. Основным источником денежного дохода для населения Грузии является заработная плата, которая составляет 46,1% от всего денежного дохода, полученного населением. Как меняются зарплаты в Грузии – новая статистика >>На втором месте – деньги от государства (пенсии, помощь и стипендия (21,6%), а на третьем – денежные средства, полученные в результате самозанятости (12,4%). Далее следуют средства, полученные в подарок (7,8%), деньги от продажи сельхозпродукции (7,6%), перечисления из-за рубежа (4%) и деньги от сдачи в аренду жилья (1%). Расходы населения По данным "Сакстата", средние ежемесячные расходы на семью в 2022 году составили 1 413,6 лари, а на человека – 420,7 лари. При этом денежные расходы составляют 71,5% от всех расходов. Основную часть средств жители Грузии тратят на продукты, напитки и сигареты. На это приходится 41,8% всех трат населения в месяц. На втором месте – медицинские услуги (12%), а на третьем – оплата коммунальных услуг и транспорт. На каждую из этих категорий приходится 11,8% трат. Далее следуют покупка одежды и обуви, предметы быта и образование. Еще 13% трат приходится на все другие потребительские расходы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, зарплата, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"