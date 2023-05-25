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Владельцев гостиниц, ресторанов и магазинов в Грузии обяжут установить камеры

Владельцев гостиниц, ресторанов и магазинов в Грузии обяжут установить камеры

Наличие камер будет проверять Центр по управлению чрезвычайными ситуациями "112", а доступ к записям получат и Центр, и полиция 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. До 1 января 2024 года все владельцы объектов, где осуществляется розничная и оптовая торговля, гостиниц и мотелей, а также объектов питания будут обязаны установить камеры автоматического видеонаблюдения на всех своих зданиях, говорится в постановлении правительства Грузии. Согласно постановлению, обязательным размещение камер станет и для тех объектов, чей оборот в год превышает 500 тысяч. Владельцы были обязаны размещать камеры лишь на объекте. Шпион в гостиной: как умная техника превращается в инструмент для слежки >>На сегодняшний день размещение камер на всех зданиях было обязательным лишь в торговых центрах, на рынках, больницах и сигарабарах, а также в обменных пунктах, кредитных и микрофинансовых организациях, школах, тотализаторах, аптеках и фармацевтических компаниях. Согласно новым правилам, на каждом здании минимум две камеры должны быть установлены на главном и индивидуальном входах и на внешнем периметре, а также по одной камере на каждом запасном выходе. В "Грузинской мечте" не поняли, почему президент забраковала законопроект о прослушке >>Каждый объект будет обязан обеспечить возможность просмотреть видеозаписи на месте. Наличие камер будет проверять Центр по управлению чрезвычайными ситуациями "112", а доступ к записям получат и Центр, и полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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