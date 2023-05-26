https://sputnik-georgia.ru/20230526/armeniya-yavlyaetsya-dlya-gruzii-nadezhnym-drugom-i-sosedom---pashinyan-278042246.html

Армения является для Грузии надежным другом и соседом - Пашинян

Армения является для Грузии надежным другом и соседом - Пашинян

Углубление взаимовыгодных отношений между двумя странами является приоритетом для правительства Армении, написал премьер 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T16:57+0400

2023-05-26T16:57+0400

2023-05-26T17:04+0400

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ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

день независимости грузии

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру Ираклию Гарибашвили по случаю Дня восстановления государственной независимости, в которых отметил важность добрососедских отношений между двумя странами. В поздравительном послании президенту Грузии Никол Пашинян отметил, что углубление взаимовыгодных отношений между двумя странами является приоритетом для правительства Армении. По его словам, более века назад в этот день грузинский народ сделал решительный шаг к восстановлению независимости с целью построения основанного на демократических ценностях государства и сегодня уверенно продолжает свой путь. В письме на имя Ираклия Гарибашвили глава правительства Армении подчеркнул, что Армения является для Грузии надежным другом и соседом и останется таковой. "Уверен, что потенциал существующего сотрудничества и решимость двух дружественных стран углублять партнерство будут и впредь способствовать и придавать новый импульс развитию братских отношений и взаимовыгодного сотрудничества между армянским и грузинским народами. Высоко оценивая достижения дружественной Грузии, заверяю, что Армения является для Грузии надежным другом и соседом и останется таковой", – говорится в письме. Дружеские отношения с историей – Алиев поздравил народ Грузии с Днем независимости >>Как отметил премьер Армении, путь к государственности не всегда был гладким, но армянский и грузинский народы благодаря своей последовательной борьбе доказали свое право на независимое государство. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, никол пашинян, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , день независимости грузии