https://sputnik-georgia.ru/20230526/google-otmetil-den-nezavisimosti-gruzii-278030570.html

Google отметил День независимости Грузии

Google отметил День независимости Грузии

Google поздравил Грузию с Днем независимости и предоставил своим пользователям всю информацию о главном празднике страны 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T12:30+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Крупнейшая в мире поисковая интернет-система Google поздравила Грузию с Днем независимости, разместив на стартовой странице своего поисковика дудл с грузинским флагом.В поисковике указано, что Грузия сегодня, 26 мая, отмечает День независимости. С помощью дудла, пользователи Интернета могут перейти на страницу, где размещена информация о государственном празднике Грузии.Как отметят День независимости Грузии в Тбилиси – программа >>Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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