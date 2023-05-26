https://sputnik-georgia.ru/20230526/gruziya-ostaetsya-oazisom-mira-i-stabilnosti-v-regione--premer-278036877.html

Грузия остается оазисом мира и стабильности в регионе – премьер

Грузия остается оазисом мира и стабильности в регионе – премьер

Премьер в своем выступлении по случаю Дня независимости Грузии напомнил, что в стране всегда знали цену и войне, и миру 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T13:18+0400

2023-05-26T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия остается оазисом мира и стабильности в регионе, несмотря на деструктивные попытки со стороны недоброжелателей, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на церемонии празднования Дня независимости, который отмечают 26 мая. Гарибашвили выступил со сцены на площади Свободы в центре Тбилиси, которая является эпицентром праздничных мероприятий по случаю Дня независимости. Выступления первых лиц государства начались после церемонии принесения присяги новобранцами, которая прошла одновременно в столице и в десяти регионах страны. Грузия прекрасно знает цену и войне, и миру, отметил премьер.По словам главы грузинского правительства, первым врагом свободы является война.Свобода для великих грузинских предков была целью, за которую нужно было постоянно бороться, а не самоочевидной данностью, заявил премьер."Сегодня, несмотря на то, что Грузия политически независимая страна, к сожалению, наша свобода и суверенитет имеют много внутренних и внешних, видимых и невидимых врагов. Соответственно, наш суверенитет и свобода нуждаются в укреплении, которое требует огромных усилий, и это наша обязанностью", – подчеркнул премьер.Как отметят День независимости Грузии в Тбилиси – программа >>Празднование Дня независимости началось с военного парада, минуты молчания по погибшим за территориальную целостность Грузии и независимость страны и торжественной церемонии принесения присяги военнослужащими, которая впервые прошла в 10 регионах страны и в Тбилиси.В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе". Запланированы различные концерты и театральные шоу.Жители и гости столицы смогут посетить историко-познавательные выставки, выставки-продажи продукции грузинских предпринимателей. Отдельно будут обустроены уголок грузинского вина и открытые кафе.По всей Грузии ровно в 17:10, в то время, когда Ноэ Жордания объявил о независимости страны, будет исполнен государственный гимн.Завершится празднование в Тбилиси и регионах торжественными концертамиНаиболее насыщенной программа празднования Дня независимости будет в Тбилиси. Основная часть мероприятий в этот день пройдет на площади Свободы и на проспекте Руставели, который перекрыли для автомобилей по случаю праздника.Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, тбилиси, день независимости грузии