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Грузия отмечает День независимости

Грузия отмечает День независимости

День независимости Грузии отметят в разных уголках страны, в том числе в Гори, Батуми, Ахалкалаки 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия отмечает День независимости – многочисленные мероприятия в течение дня пройдут как в столице, так и в регионах страны.Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Празднование Дня независимости начнется с торжественной церемонии принесения присяги военнослужащими, которая пройдет в 10 регионах страны.Наиболее насыщенной программа празднования Дня независимости будет в Тбилиси. Основная часть мероприятий в этот день пройдет на площади Свободы и на проспекте Руставели.Как отметят День независимости Грузии в Тбилиси – программа >>Запланированы различные концерты и театральные шоу.Жители и гости столицы смогут посетить историко-познавательные выставки, выставки-продажи продукции грузинских предпринимателей. Отдельно будут обустроены уголок грузинского вина и открытые кафе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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