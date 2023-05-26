https://sputnik-georgia.ru/20230526/prezident-gruzii-pozdravila-zhiteley-strany-s-dnem-nezavisimosti-278034239.html

Президент Грузии поздравила жителей страны с Днем независимости

Президент Грузии поздравила жителей страны с Днем независимости

Саломе Зурабишвили выступила после церемонии принесения присяги, которая прошла одновременно в Тбилиси и в 10 регионах страны 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T11:50+0400

2023-05-26T11:50+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила гостей мероприятия, военнослужащих и жителей страны с Днем независимости, который в Грузии отмечают 26 мая.Празднование Дня независимости началось с военного парада, минуты молчания по погибшим за территориальную целостность Грузии и независимость страны и торжественной церемонии принесения присяги военнослужащими, которая впервые прошла в 10 регионах страны и в Тбилиси.Грузинская армия является неопровержимым символом стойкости государства, отметила президент. Президент напомнила, что предки не жалели усилий для того, чтобы Грузия была независимой страной."Для того, чтобы наступило 26 мая, наши предки посвятили жизнь цели независимости, пожертвовали собой и не жалели усилий. Грузины знали и самооборону, и самоотверженность. Мы знали цену мира и свободы. Понимали, что одна от другой неотъемлема", – заявила она.В Тбилиси на открытии праздничных мероприятий присутствуют премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с семьей, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, а также другие представители власти и дипкорпуса, международных организаций, патриархии, зарубежные гости и военнослужащие.В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе".Наиболее насыщенной программа празднования Дня независимости будет в Тбилиси. Основная часть мероприятий в этот день пройдет на площади Свободы и на проспекте Руставели, который перекрыли для автомобилей по случаю праздника.Как отметят День независимости Грузии в Тбилиси – программа >>Запланированы различные концерты и театральные шоу.Жители и гости столицы смогут посетить историко-познавательные выставки, выставки-продажи продукции грузинских предпринимателей. Отдельно будут обустроены уголок грузинского вина и открытые кафе.По всей Грузии ровно в 17:10, в то время, когда Ноэ Жордания объявил о независимости страны, будет исполнен государственный гимн.Завершится празднование в Тбилиси и регионах торжественными концертамиПразднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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