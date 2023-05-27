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Движение транспорта временно ограничат в центре Тбилиси 28 мая
Движение транспорта временно ограничат в центре Тбилиси 28 мая
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Движение транспорта будет временно ограничено в связи с демонтажными работами после празднования дня независимости 28 мая с 00:00 до... 27.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-27T17:17+0400
2023-05-27T17:17+0400
2023-05-27T17:17+0400
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
грузия
новости
тбилиси
шота руставели
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Движение транспорта будет временно ограничено в связи с демонтажными работами после празднования дня независимости 28 мая с 00:00 до 07:00 по проспекту Шота Руставели, со стороны Оливкового дерева и площади Свободы, сообщают городские власти. Также будет ограничено движение на всех улицах, соединяющих проспект Руставели. В частности, будет ограничено движение с улиц Котэ Абхази и Шалвы Дадиани в сторону площади Свободы. Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился новой спецтехникой >>При этом движение будет разрешено по улицам Георгия Леонидзе, Павле Ингороква, Александра Чавчавадзе, Александра Грибоедова, Николоза Бараташвили и Реваза Табукашвили. Транспортные средства, движущиеся с правой и левой набережной Куры в сторону площади Свободы, смогут доехать до съезда у моста Бараташвили, в частности, до начала улицы Александра Пушкина. Транспорт сможет двигаться от станции метро "Руставели" и улицы Мераба Костава до Оливкового дерева.Разрешено будет движение с улицы Петре Меликишвили на улицу Мтацминда по улицам Симона Джанашия, Иванэ Тархнишвили, Тамар Човелидзе, Михаила Зандукели, а затем по улицам Васила Барнови, Якоба Гогебашвили и Поликарпе Какабадзе. Из района Мтацминда можно будет попасть на улицу Петре Меликишвили и в район станции метро "Руставели" по улицам Александра Грибоедова, Котэ Макашвили, Васила Барнови и Акакия Шанидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, тбилиси, шота руставели
дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, тбилиси, шота руставели
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Движение транспорта будет временно ограничено в связи с демонтажными работами после празднования дня независимости 28 мая с 00:00 до 07:00 по проспекту Шота Руставели, со стороны Оливкового дерева и площади Свободы, сообщают городские власти.
Также будет ограничено движение на всех улицах, соединяющих проспект Руставели. В частности, будет ограничено движение с улиц Котэ Абхази и Шалвы Дадиани в сторону площади Свободы.
При этом движение будет разрешено по улицам Георгия Леонидзе, Павле Ингороква, Александра Чавчавадзе, Александра Грибоедова, Николоза Бараташвили и Реваза Табукашвили.
Транспортные средства, движущиеся с правой и левой набережной Куры в сторону площади Свободы, смогут доехать до съезда у моста Бараташвили, в частности, до начала улицы Александра Пушкина.
Транспорт сможет двигаться от станции метро "Руставели" и улицы Мераба Костава до Оливкового дерева.
Разрешено будет движение с улицы Петре Меликишвили на улицу Мтацминда по улицам Симона Джанашия, Иванэ Тархнишвили, Тамар Човелидзе, Михаила Зандукели, а затем по улицам Васила Барнови, Якоба Гогебашвили и Поликарпе Какабадзе.
Из района Мтацминда можно будет попасть на улицу Петре Меликишвили и в район станции метро "Руставели" по улицам Александра Грибоедова, Котэ Макашвили, Васила Барнови и Акакия Шанидзе.