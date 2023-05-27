https://sputnik-georgia.ru/20230527/situatsiya-vokrug-gelatskogo-monastyrya-kak-prodvigayutsya-raboty-278068181.html

Ситуация вокруг Гелатского монастыря: как продвигаются работы?

Ситуация вокруг Гелатского монастыря: как продвигаются работы?

За спасение уникальных фресок Гелати в стране уже который год борются грузинские и иностранные специалисты 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T18:41+0400

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гелати

юнеско

давид iv строитель

имерети

новости

культура

грузия

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Патриархия Грузии пригласила специалистов для оценки повреждений фресок в храме Пресвятой Богородицы монастырского комплекса Гелати, заявил местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II владыка Шио. Часть уникальных фресок оказалась в плачевном положении из-за несколько раз протекшей крыши монастыря. Кроме того, по словам местоблюстителя Католикос-Патриарха, патриархия Грузии успешно завершила переговоры со всемирно известной организацией "Studio Projectione e Control". "Эта компания приглашена для выполнения структурных, сейсмических и структурных изысканий и работ Гелати. Директор компании Алессандро Боццетти и главный специалист Кристиано Руссо прибудут в Гелати 1 июня", – отметил Шио. Также, по словам владыки, на храме будет уложена специальная крыша, и патриархия уже провела переговоры с немецкой компанией "Layer", которая на данный момент является мировым лидером по выполнению подобных работ. Ранее ЮНЕСКО положительно оценила создание министерством культуры рабочей группы по проблемам Гелати в 2021 году и работу в ее рамках и в своем заключении призвала государство возобновить процесс. Восстановлением монастыря Гелати займется патриархия Грузии >>Но Патриархия осталась недовольна работами по восстановлению храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастырском комплексе и потребовала проведения реставрации с единым планом управления в соответствии с современными стандартами. В апреле Патриархия получила право на осуществление всех работ в монастырском комплексе. События вокруг Гелати В Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ. Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Эксперт ЮНЕСКО изучает состояние монастырского комплекса Гелати – что планирует специалист >> Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески. Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица. Благодаря этому влага начала испаряться. Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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гелати, юнеско, давид iv строитель, имерети, новости, культура, грузия