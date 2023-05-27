Ситуация вокруг Гелатского монастыря: как продвигаются работы?
© photo: Sputnik / StringerГелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески
© photo: Sputnik / Stringer
За спасение уникальных фресок Гелати в стране уже который год борются грузинские и иностранные специалисты
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Патриархия Грузии пригласила специалистов для оценки повреждений фресок в храме Пресвятой Богородицы монастырского комплекса Гелати, заявил местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II владыка Шио.
Часть уникальных фресок оказалась в плачевном положении из-за несколько раз протекшей крыши монастыря.
"Главная проблема храма Гелати – тяжелое, поврежденное состояние настенных росписей. Мы пригласили всемирно известных специалистов: Стивена Рикерби и Лизу Шекеде, которые прибудут в Грузию 10 июля. Они научно изучат текущую ситуацию и дадут нам первые рекомендации о том, какие подходы к сохранению мы должны использовать", – сказал Шио.
Кроме того, по словам местоблюстителя Католикос-Патриарха, патриархия Грузии успешно завершила переговоры со всемирно известной организацией "Studio Projectione e Control".
"Эта компания приглашена для выполнения структурных, сейсмических и структурных изысканий и работ Гелати. Директор компании Алессандро Боццетти и главный специалист Кристиано Руссо прибудут в Гелати 1 июня", – отметил Шио.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГелати. Временное перекрытие крыши
Гелати. Временное перекрытие крыши
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Также, по словам владыки, на храме будет уложена специальная крыша, и патриархия уже провела переговоры с немецкой компанией "Layer", которая на данный момент является мировым лидером по выполнению подобных работ.
"Упомянутая компания уже приступила к работе над проектом временной кровли, и по их просьбе мы подобрали для сотрудничества квалифицированного инженера-архитектора", – отметил Шио.
Ранее ЮНЕСКО положительно оценила создание министерством культуры рабочей группы по проблемам Гелати в 2021 году и работу в ее рамках и в своем заключении призвала государство возобновить процесс.
Но Патриархия осталась недовольна работами по восстановлению храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастырском комплексе и потребовала проведения реставрации с единым планом управления в соответствии с современными стандартами.
В апреле Патриархия получила право на осуществление всех работ в монастырском комплексе.
События вокруг Гелати
В Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ.
Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии.
Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески.
Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры.
© photo: Sputnik / StringerГелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески
Гелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески
© photo: Sputnik / Stringer
В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено.
Эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица. Благодаря этому влага начала испаряться.
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994).
В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.