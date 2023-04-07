https://sputnik-georgia.ru/20230407/vosstanovleniem-monastyrya-gelati-zaymetsya-patriarkhiya-gruzii-276522272.html

Восстановлением монастыря Гелати займется патриархия Грузии

Восстановлением монастыря Гелати займется патриархия Грузии

Все финансовые ресурсы для работ по реставрации министерство культуры передаст патриархии 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T12:44+0400

2023-04-07T12:44+0400

2023-04-07T13:06+0400

грузия

новости

культура

гелати

патриархия грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/18/250690106_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa3adcba0480a833a404706eb63bd50d.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Реабилитацию, реставрацию, консервацию и другие необходимые работы в монастырском комплексе Гелати будет осуществлять Патриархия Грузии. Соответствующий договор был подписан между Патриархией и Национальным агентством по охране культурного наследия на основании соглашения, достигнутого 24 февраля 2023 года между Патриархией и министерством культуры Грузии. Речь идет о спасении уникальных фресок в храме Пресвятой Богородицы, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фрески оказались в опасности из-за протекшей несколько раз крыши. Министр культуры раскрыла новые подробности реставрации Гелатского монастыря>>Патриархия планирует создать временный комитет по восстановлению Гелати, где грузинские и зарубежные ученые будут сотрудничать друг с другом для достижения лучших результатов. "Будет пересмотрен и обновлен генеральный план/план управления. На основе подробного и всестороннего исследования будет создан новый базовый документ консервации, отвечающий высоким стандартам", – говорится в сообщении пресс-службы Патриархии. Группа специалистов по консервации росписей 10 апреля отправится в Гелати и приступит к созданию графических схем росписи собора. "Патриархат Грузии создаст специальный сайт для Гелати, где будет предоставлять общественности подробную информацию, чтобы у граждан не возникало ощущения, что в отношении памятника не принимаются все своевременные и необходимые меры", – отмечено в сообщении. Обнародован отчет ЮНЕСКО по комплексу Гелати – главные рекомендации>>Ранее ЮНЕСКО положительно оценила создание министерством культуры рабочей группы по проблемам Гелати в 2021 году и работу в ее рамках, и в своем заключении призвала государство возобновить процесс. Однако Патриархия Грузии осталась недовольна работами по восстановлению храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастырском комплексе и потребовала проведения реставрации с единым планом управления в соответствии с современными стандартами. События вокруг Гелати В Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ. Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески. Скандал вокруг Гелатского монастыря: патриархия и эксперты против министерства культуры>>Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица. Благодаря этому влага начала испаряться. Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гелати

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, гелати, патриархия грузии