https://sputnik-georgia.ru/20230505/ekspert-yunesko-izuchaet-sostoyanie-monastyrskogo-kompleksa-gelati--chto-planiruet-spetsialist-277374330.html

Эксперт ЮНЕСКО изучает состояние монастырского комплекса Гелати – что планирует специалист

Эксперт ЮНЕСКО изучает состояние монастырского комплекса Гелати – что планирует специалист

В храме монастыря Гелати находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, которая оказалась в опасности из-за протекающей крыши 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T15:44+0400

2023-05-05T15:44+0400

2023-05-05T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Эксперт по материальному наследию ЮНЕСКО, архитектор и инженер Стивен Джей Келли прибыл в Грузию, чтобы изучить состояние монастырского комплекса Гелати по приглашению Патриархии Грузии. В 2021 году стало известно, что из-за протекшей крыши уникальные фрески в храме, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказались в опасности. Речь идет о спасении уникальных фресок в храме Пресвятой Богородицы, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фрески оказались в опасности из-за протекшей несколько раз крыши.Архитектор и инженер Стивен Джей Келли имеет 40-летний опыт работы в сфере охраны и консервации культурного наследия и накопил уникальный опыт работы с православными памятниками. Специалист много лет работал над вопросами защиты культурного наследия в Румынии, России и на Украине, а также участвовал в процессе консервации армянских архитектурных памятников в турецком городе Анис. По словам эксперта, для проведения реставрационных работ в Гелати будет создан консультативный совет, в который войдут различные международные эксперты высокого уровня. Восстановлением монастыря Гелати займется патриархия Грузии>>Специалист считает, что для того, чтобы понять суть проблемы в монастырском комплексе Гелати, необходимо больше времени уделить исследовательской части.Джей Келли считает, что следует уделять больше времени исследовательской части, чтобы лучше понять суть проблемы. Однако прежде чем приступить к работе над фресками, первая задача – перекрыть собор монастырского комплекса. "К этому проекту меня привлек архимандрит Кирион, и моя научная деятельность в будущем будет определяться тем, какие задачи поставит передо мной Патриархия Грузии и комитет временного управления Гелати", – сказал эксперт ЮНЕСКО. Отмечается, что полевой этап работ по созданию графических схем настенной росписи монастырского комплекса Гелати был завершен недавно, и полученные в это время данные документируются. Над созданием графических схем росписи Гелати работала специальная группа, организованная Патриархией Грузии. Министр культуры раскрыла новые подробности реставрации Гелатского монастыря>>О том, что реабилитацию, реставрацию, консервацию и другие необходимые работы в монастырском комплексе Гелати будет осуществлять Патриархия Грузии, стало известно в апреле 2023 года. Соответствующий договор был подписан между Патриархией и Национальным агентством по охране культурного наследия на основании соглашения, достигнутого 24 февраля 2023 года между Патриархией и министерством культуры Грузии. Речь идет о спасении уникальных фресок в храме Пресвятой Богородицы, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фрески оказались в опасности из-за протекшей несколько раз крыши. События вокруг Гелати В Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ. Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески. Обнародован отчет ЮНЕСКО по комплексу Гелати – главные рекомендации>>Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица. Благодаря этому влага начала испаряться. Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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