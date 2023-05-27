https://sputnik-georgia.ru/20230527/trebovaniya-k-energoeffektivnosti-zdaniy-menyayutsya-v-gruzii-s-1-iyulya-278058130.html

Требования к энергоэффективности зданий меняются в Грузии с 1 июля

Требования к энергоэффективности зданий меняются в Грузии с 1 июля

Строители при получении разрешения на строительство будут обязаны представить декларацию соответствия стандартам сохранения тепла 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T10:19+0400

2023-05-27T10:19+0400

2023-05-27T10:19+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Все строители будут обязаны соблюсти требования энергоэффективности при возведении новых зданий с 1 июля 2024 года.Согласно новым правилам, строители при получении разрешения на строительство будут обязаны представить декларацию соответствия стандартам сохранения тепла, а во время строительства за соблюдением стандартов будут следить специальные службы. На данный момент речь идет о соблюдении минимальных стандартов энергоэффективности класса D. Минимальные требования энергоэффективности с учетом оптимального уровня расходов будут определяться для зданий различных типов отдельно. Школы в Тбилиси посоревнуются в энергоэффективности >>Национальная методология расчета энергоэффективности зданий включает как минимум следующие аспекты здания: архитектурный проект здания; расположение и ориентация здания, в том числе, с учетом наружных климатических условий; пассивные солнечные системы; системы отопления, горячее водоснабжение; системы кондиционирования воздуха; естественная и механическая вентиляция; системы внутреннего освещения; внутренняя климатическая среда; внутренняя энергетическая нагрузка и системы энергии, получаемой из возобновляемых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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